El chileno Claudio Romero se consagró bicampeón suramericano en el lanzamiento de disco durante los Juegos Suramericanos 2026 que se realizan en la provincia de Santa Fe.
Claudio Romero le dio a Chile el bicampeonato de disco y fijó un nuevo récord en Santa Fe 2026
El atleta trasandino defendió su medalla con una marca de 65,33 metros, celebró en la pista del CARD y valoró el apoyo del público santafesino en el debut.
Con un registro de 65,33 metros, estableció además un nuevo récord de campeonato. El brasileño Wellington Fernández obtuvo la medalla de plata y el ecuatoriano Juan Caicedo completó el podio con el bronce.
Romero explicó que llegó a la prueba con la intención de romper su propio récord, pero que la competencia cambió cuando consiguió un lanzamiento que le permitió asegurarse un lugar en el podio. “Siempre tenía la presión de que venía a defender el título, quería romper mi propio récord. Después de sacar un buen lanzamiento, saber que ya tenía el podio asegurado, pude relajarme un poco más, todo se dio a la perfección”, señaló.
Una prueba para cerrar la temporada
La competencia significó también una oportunidad para medir su rendimiento en una etapa del año en la que, según explicó, los atletas suelen llegar después del principal período competitivo. “Vinieron los mejores de Sudamérica. Y es difícil para el atletismo mantener el nivel tan tarde en el año”, sostuvo Romero.
El chileno consideró que esta presentación le permitió comprobar cómo respondió su preparación a lo largo de toda la temporada. “Esto fue la prueba perfecta para ver si el entrenamiento del año puede llegar bien hasta el final del año y bueno, perfecto para mí, muy contento”, afirmó.
Se tomó revancha
Romero también recordó sus últimas participaciones en los Juegos Panamericanos, donde tuvo tres lanzamientos nulos. Esa experiencia fue parte de la motivación con la que afrontó esta nueva competencia. “Vamos ahora con la revancha, con rabia”, expresó.
Además, contó lo que fue estar en la primera competencia del atletismo chileno en Santa Fe 2026, oportunidad que le sirvió para impulsar a sus compañeros y contribuir al desempeño colectivo de su delegación. “Sabía que iba a ser el kickoff, el starter y quería partir de la mejor forma posible, cosa de que mis compañeros de equipo se motiven y tratemos de traer la mayor cantidad de medallas para Chile”, añadió.
Elogios para la pista y el público
El escenario del CARD también dejó una buena impresión en el atleta chileno. Romero destacó el estado de las instalaciones y, en particular, las condiciones del sector destinado al lanzamiento. “Es una pista hermosa, el foso está hecho a la perfección, no tengo ninguna queja”, afirmó.
El acompañamiento del público fue otro de los aspectos que resaltó después de la prueba: “el hecho de que haya tanta gente tan temprano en la mañana y que los chicos estén alentando y te hagan barra, eso cambia mucho cómo uno enfrenta la competencia”, contó.