El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, asistió a los Juegos Suramericanos este martes en la ciudad de Santa Fe y recorrió la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), junto al gobernador Maximiliano Pullaro. También entregó medallas a los atletas, acompañado por el ex gobernador Omar Perotti.
Scioli destacó el impacto "nacional e internacional" de los Juegos Suramericanos en Santa Fe
Aseguró que la Nación invierte u$s 50 millones por año en deporte y que difundirá toda la información. Pullaro aseguró que la provincia tuvo el respaldo del gobierno central para llevar adelante el evento.
En declaraciones a la prensa, Scioli puso de relieve el carácter “histórico” de la apertura de los Juegos en Santa Fe y el “gran impacto a nivel nacional e internacional” que tuvieron.
“Vine a a hacer un reconocimiento al gobernador Pullaro y a todo su equipo por esta organización de los juegos, por esta infraestructura que generó las condiciones para ahora ser sede también de los Panamericanos”, sostuvo el funcionario nacional.
Además de anunciar para el próximo viernes la visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, Scioli mencionó que “hemos hecho un gran trabajo a lo largo de todo este tiempo para ayudar a los atletas a llegar a esta instancia. En becas, en infraestructura, viendo también el impacto que tiene esto en el turismo”.
Para el funcionario, “el turismo deportivo está en auge y este evento demuestra la fuerza de un evento deportivo internacional para promocionar la invencible Santa Fe a la Argentina, y el impacto que genera en la hotelería y la gastronomía muestra números impactantes”.
Al ser consultado por los reclamos de varios atletas por una mayor inversión de parte del gobierno nacional, sostuvo que “estamos invirtiendo 50 millones de dólares por año. Y precisamente, una de las razones de visitar acá es para que los atletas conozcan eso, y vamos a empezar a publicar todo lo que son las becas que se dan, la inversión que se hace en infraestructura, el apoyo a las federaciones, los viajes, el equipamiento, el gimnasio, el servicio médico, el comedor, la hotelería”.
“Muchas veces estas cosas no se saben, pero yo tengo un gran reconocimiento a los atletas, su talento y la garra que le están este poniendo y vamos a coordinar siempre los mayores apoyos posibles”, añadió.
Ante una repregunta, y evitando polemizar con los deportistas, insistió con las cifras que se manejan entre aportes públicos y privados, y consideró que “lo peor que puede pasar a veces es que se politice esta cuestión, porque acá Santa Fe ha mostrado una grandeza que se vio reflejada inclusive en el acto inaugural, donde el gobernador compartió el palco con sus antecesores y esto es muy bueno”.
Precisamente, con respecto a la ausencia del Presidente de la Nación en ese acto, remarcó que “estaba representado a través de mí”, y que, además, Santilli estará el viernes en Rosario. Además de que “todas las partidas que yo he podido invertir y volcar al deporte, a las federaciones, a las becas, son decisiones del más alto nivel del gobierno. El Presidente tiene un gran compromiso con el deporte”.
Tras cartón, y también a requerimiento de los periodistas, Pullaro expresó que “nosotros estamos muy agradecidos con el Gobierno nacional por haber podido llevar adelante todo este proceso. Siempre la provincia tuvo todo el acompañamiento, el apoyo incondicional, fundamentalmente en la persona de Daniel Scioli, y seguramente sin eso hubiese sido muy difícil conseguir lo que conseguimos”.
Como marco de esa afirmación, añadió que el proceso de pacificación de las ciudades santafesinas, y sobre todo Rosario, que hizo posible la realización de los juegos, fue mediante la intervención del Gobierno nacional.
“Hay muchas cosas que hay que mejorar, y siempre lo decimos. Pero acá el Gobierno nacional estuvo presente”, aclaró el gobernador.
Tras presenciar el partido de Las Leonas, en la final de Hockey Femenino, contra Chile, Scioli tenía previsto viajar a Rosario para recibir a los secretarios de Deportes de provincias.
La convocatoria fue promovida por el Comité Olímpico Nacional con la intención de avanzar, fortalecer y extender a casi todo el país, el programa "CReAR" Federal. Se trata de un sistema de evaluación, formación y acompañamiento deportivo desde la iniciación hasta el alto rendimiento.