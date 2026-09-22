Entre la política y el deporte

Juegos Suramericanos: Scioli llega a Santa Fe y hace recorrida con Pullaro

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación arribará a la ciudad antes del mediodía. Estará acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Viajará, luego, a Rosario donde recibirá a su pares de las provincias.