El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, llegará este martes a la ciudad de Santa Fe. Lo hará cerca del mediodía, y estará acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Ambos recorrerán la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) donde comenzarán a disputarse las pruebas de atletismo, en el marco del desarrollo de los Juegos Suramericanos.
Juegos Suramericanos: Scioli llega a Santa Fe y hace recorrida con Pullaro
El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación arribará a la ciudad antes del mediodía. Estará acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Viajará, luego, a Rosario donde recibirá a su pares de las provincias.
El funcionario nacional incluirá en su agenda presenciar el partido que diputarán Las Leonas, en la final de Hockey Femenino, contra Chile. A su término, viajará a Rosario donde tiene previsto recibir a los secretarios de Deportes de provincias. La convocatoria fue promovida por el Comité Olímpico Nacional con la intención de avanzar, fortalecer y extender a casi todo el país, el programa "CReAR" Federal. Se trata de un sistema de evaluación, formación y acompañamiento deportivo desde la iniciación hasta el alto rendimiento. El objetivo de este martes es poder firmar un convenio con las provincias para que se sumen a la iniciativa.
Según pudo saber El Litoral, fueron invitados a participar los responsables del área de deportes de todos los distritos, aunque la confirmación de las presencias dependía en buena medida de la afinidad de muchos de ellos con el propio Scioli.
Acompañamiento
La carencia de políticas públicas de parte del gobierno nacional para fomentar y respaldar el deporte en el país ha sido motivo de cuestionamientos de parte de atletas y referentes del sector. En esos términos se expresó este lunes, por ejemplo, el garrochista santafesino e integrante del Comité Olímpico, Germán Chiaraviglio.
El presidente de la Nación, Javier Milei, de hecho, no estuvo presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos, pese a haber sido invitado personalmente por el gobernador. El mandatario, sin embargo, minimizó la ausencia y valoró que en su representación estuviese, justamente, Scioli.
Pese a ello, este fin de semana en el marco de la final de esquí acuático que se desarrolló en el Lago del Parque del Sur, Pullaro marcó distancia con el modelo que impulsa la Casas Rosada. Con sutileza y de manera elíptica, se diferenció; dejó en claro que "para la provincia de Santa Fe, el deporte no es un gasto, sino una inversión", y destacó que los Juegos no sólo redundan en un beneficio desde el punto de vista deportivo, sino también para la educación.