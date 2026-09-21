Ingresado el proyecto de presupuesto nacional 2027 al Congreso y revelados los principales lineamientos que prevé la estimación de gastos y recursos para el último año de gestión de Javier Milei, la provincia comienza a esbozar los primeros trazos de la redacción de su propio presupuesto.
Santa Fe esboza trazos de su presupuesto sobre la base de las variables nacionales
El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de octubre para ingresar el proyecto a la Legislatura. Se sustentará en las estimaciones de la Casa Rosada respecto de inflación, tipo de cambio y tasa de crecimiento. Se garantizarán partidas para dar continuidad a las obras púbicas iniciadas.
Según adelantaron fuentes del Ministerio de Economía a El Litoral, se respetarán y replicarán en el proyecto local, las variables macroeconómicas estipuladas en la iniciativa nacional. Esto es, inflación anual estimada en 18%, tipo de cambio fijado a una cotización de $1.847, y tasa de crecimiento del 3%.
Para los funcionarios provinciales, las variables planteadas no generan demasiada controversia. Las definieron como "moderadas" y "ajustadas o bastante cercanas" a las generadas por el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM).
"No hay allí grandes disonancias con lo que plantea el REM", expresaron. No aparecen como "subvaluadas ni sobrevaluadas", ni serían motivo de mayores debates. "Pueden defenderse", se resumió.
Mirando el presupuesto nacional
Sí aparecen reparos de la provincia a la hora de evaluar la proyección de recursos que plantea el presupuesto nacional. La estimación para 2027 está sustentada y "descansa" en una supuesta recuperación de la economía a partir de setiembre del corriente año.
Mientras el período enero-agosto mostró en tal sentido resultados negativos, para el último cuatrimestre del año se especula con un crecimiento del 2%. Para las fuentes consultadas, la hipótesis es demasiado optimista.
Respecto del presupuesto provincial, las prioridad volverá a pasar por áreas sensibles como seguridad, salud y educación. En materia de infraestructura, en tanto, se prevé la inclusión de partidas que permitan, esencialmente, garantizar la continuidad de las obras públicas que ya están en marcha.
Tras la última reforma a la Constitución provincial, el Poder Ejecutivo tendrá plazo hasta el 30 de octubre para ingresar el proyecto a las cámaras.
Evaluación
A propósito de infraestructura, el presupuesto nacional – como lo adelantara El Litoral- incorpora cinco obras para la provincia exclusivamente viales. Además, partidas para la ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, que este año debieron paralizarse por falta de fondos.
"Las partidas están contempladas; de allí a que se envíen, se verá", dijeron las fuentes locales consultadas, con cierto escepticismo. Según se evaluó, lo destinado a Santa Fe representa apenas el 1,6% de los recursos totales asignados al ítem obra pública en todo el país.
Aún así, valoraron desde la provincia que se hayan incluido los avales para diferentes créditos internacionales a tomar por Santa Fe y que ya fueron aprobados por la Legislatura.
Al margen del análisis económico – financiero del proyecto, en términos políticos, se espera que la mayor discusión esté centrada en aspectos vinculados a la asignación de recursos para áreas de impacto social como Discapacidad, universidades públicas y Asignación Universal por Hijo.