Proyección de gastos y recursos

Santa Fe esboza trazos de su presupuesto sobre la base de las variables nacionales

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de octubre para ingresar el proyecto a la Legislatura. Se sustentará en las estimaciones de la Casa Rosada respecto de inflación, tipo de cambio y tasa de crecimiento. Se garantizarán partidas para dar continuidad a las obras púbicas iniciadas.