Momento distendido para los 1.500 atletas

¡Santafesinidad al palo en la Villa Suramericana!: alfajor y Los Palmeras

El Gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y la Ministra Victoria Tejeda oficiaron de anfitriones junto a los embajadores deportivos de Santa Fe: Germán Chiaraviglio y Rubén Rézzola. Una caricia para los visitantes en medio de los Juegos.