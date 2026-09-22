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Momento distendido para los 1.500 atletas

¡Santafesinidad al palo en la Villa Suramericana!: alfajor y Los Palmeras

El Gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y la Ministra Victoria Tejeda oficiaron de anfitriones junto a los embajadores deportivos de Santa Fe: Germán Chiaraviglio y Rubén Rézzola. Una caricia para los visitantes en medio de los Juegos.

Rézzola corta el gran alfajor escoltado por Pullaro Y Chiaraviglio.Rézzola corta el gran alfajor escoltado por Pullaro Y Chiaraviglio.
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En un lunes en modo stop a nivel calendario y competencias, la Villa Deportiva Suramericana, ubicada en barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano, vivió un momento muy original y distendido.

Es que el predio que ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a unas 1.500 personas, vio alterada su rutina de entreno, gimnasios, charlas técnicas y concentración.

Por idea de Germán Chiaraviglio, indiscutido embajador deportivo de estas tierras en cualquier parte del mundo, la Villa Suramericana disfrutó de una jornada de “Santafesinidad” para que cada uno de los visitantes conociera un poco más de nuestras costumbres.

El propio Gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y la Ministra Victoria Tejeda oficiaron de anfitriones junto a los embajadores deportivos de Santa Fe (Chiaraviglio y Rézzola), con la presencia de Diego Guzmán, de la Comisión Técnica de ODESUR.

Por un lado, comidas típicas: carne asada, chorizos y empanadas criollas. Por el otro, el infaltable alfajor santafesino gigante. Finalmente, nuestra música. Lo que arrancó con el folclore de “Kallpa Yaku” (quiere decir “afuera del agua”), siguió con guerra de DJ y terminó con un show imperdible de “Los Palmeras”, lo que generó un momento único, con Rubén Rézzola cantando, Germán Chiaraviglio en modo güiro y hasta la “Leona” Sofía Cairó bailando “La Suavecita”.

Los deportistas de Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Venezuela, Uruguay, Surinam, Perú y Paraguay, además de los anfitriones de Argentina, bailaron al ritmo de la icónica banda musical nacida en Santa Fe que va camino a una inédita distinción en pocos días.

El postre típico de los santafesinos servido para todos los deportistas.El postre típico de los santafesinos servido para todos los deportistas.

Así, por un buen rato, la Villa Suramericana cambió su rutina para los más de 1.000 atletas. Hubo cordialidad en la Ciudad Cordial. Comidas típicas, el infaltable alfajor local y la música que Los Palmeras llevaron desde Santa Fe a los lugares más increíbles del mundo.

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