#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Juegos Suramericanos 2026

Escalada deportiva: Brasil, Chile y Argentina formaron el podio en Boulder femenino

Anja Kohler ganó la final femenina con 69,7 puntos y superó por apenas tres décimas a la chilena Martina Castro. La argentina María Valentina Aguado completó el podio en el Centro de Escalada del ISEF N.º 27.

El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado.El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Brasil, Chile y Argentina ocuparon los tres lugares del podio en la final femenina de Boulder de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La brasileña Anja Kohler se quedó con la medalla de oro tras sumar 69,7 puntos, en una definición muy ajustada con la chilena Martina Castro.

Tres países separados por poco más de un punto

Kohler tuvo una final pareja en los cuatro bloques y terminó con dos tops y cuatro zonas. Su registro de 69,7 puntos le permitió superar por apenas tres décimas a Castro, que alcanzó los mismos dos tops y cuatro zonas y finalizó con 69,4.

El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado.El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado.

El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado, que sumó 68,4 puntos y también completó dos tops y cuatro zonas. De esta manera, apenas 1,3 puntos separaron a las tres escaladoras que quedaron en el podio.

Cómo es el Boulder

El boulder es una de las tres modalidades de la escalada deportiva, junto con velocidad y dificultad. La competencia se desarrolla sobre muros de aproximadamente cinco metros, con colchonetas de seguridad, y plantea distintos problemas que los atletas deben resolver para sumar puntos.

El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado.El tercer lugar fue para la argentina María Valetina Aguado.

“Se requiere mucha fuerza de dedos, mucha fuerza de brazos, pero también flexibilidad, estrategia y el poder resolver el problema y saber cómo resolverlo”, explicó María Valentina Aguado.

Cinco minutos frente al muro

Cada problema se resuelve en intervalos de cinco minutos de escalada y cinco de descanso. Durante ese tiempo, las competidoras pueden intentar distintas estrategias hasta encontrar la manera de completar el recorrido.

En fotos: así fue la decimoprimera jornada de los Juegos Suramericanos 2026

En fotos: así fue la decimoprimera jornada de los Juegos Suramericanos 2026

Pero la preparación comienza mucho antes. Las escaladoras permanecen en una zona de aislamiento desde dos horas antes de la competencia para no recibir información sobre los muros. “No podemos tener ningún tipo de información sobre lo que se va a presentar en los muros. Estamos aislados, sin comunicación”, aclaró Aguado.

Esa condición convierte al boulder en una prueba física, pero también mental. “Lo divertido del deporte es también tener tanto las capacidades físicas para resolver el problema como la capacidad mental y estratégica de descifrar cómo se resuelve el problema dentro de esos cinco minutos”, agregó.

Se juega con la cabeza

Además de la fuerza y la técnica, cada escaladora debe interpretar el recorrido y encontrar la mejor manera de avanzar por el muro. Los movimientos, los apoyos y la secuencia elegida forman parte de una estrategia que puede cambiar durante cada intento.

Mirá tambiénNélida Peñaflor: el detrás de escena de la atleta que hizo historia y lleva a su familia en cada carrera

La posibilidad de resolver un mismo problema de distintas maneras convierte a la escalada en una disciplina en la que la toma de decisiones tiene un papel central.

Un público que sorprendió

Más allá de la competencia, Aguado se encontró con una respuesta que no esperaba. La escalada todavía es una disciplina poco conocida para buena parte del público, pero las tribunas acompañaron durante toda la jornada.

“Me encontré con un público maravilloso que estuvo alentando desde el minuto cero durante toda la participación, así que muy contenta y agradecida por acercarse”, contó.

Medallero

Tabla Oficial de Medallas
Juegos Suramericanos 2026
Sigue los resultados en vivo, agenda de competencias y medallistas por disciplina.
Ingresar

La argentina también destacó la infraestructura utilizada para la competencia y la posibilidad de que continúe funcionando después de los Juegos: “es una infraestructura de primer nivel mundial”.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Argentina
Chile
Brasil

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro