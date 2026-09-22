Juegos Suramericanos 2026

Escalada deportiva: Brasil, Chile y Argentina formaron el podio en Boulder femenino

Anja Kohler ganó la final femenina con 69,7 puntos y superó por apenas tres décimas a la chilena Martina Castro. La argentina María Valentina Aguado completó el podio en el Centro de Escalada del ISEF N.º 27.