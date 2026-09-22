Juegos Suramericanos 2026

Nélida Peñaflor: el detrás de escena de la atleta que hizo historia y lleva a su familia en cada carrera

La atleta de Frías, medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, habló sobre su recorrido, su entrenador y el acompañamiento de su familia en cada paso.