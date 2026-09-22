Para Nélida Peñaflor, el atletismo no se resume en una medalla, un podio o un resultado. Detrás de cada carrera hay años de entrenamiento, una historia personal y una familia que acompaña, incluso cuando la distancia y la logística hacen difícil estar presente.
Nélida Peñaflor: el detrás de escena de la atleta que hizo historia y lleva a su familia en cada carrera
La atleta de Frías, medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, habló sobre su recorrido, su entrenador y el acompañamiento de su familia en cada paso.
La atleta de Frías vivió en 2026 uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar la medalla de bronce en los 10.000 metros del Campeonato Iberoamericano de Atletismo disputado en Lima, Perú.
Peñaflor completó la prueba en 33 minutos, 59 segundos y 48 centésimas y se convirtió en la primera atleta de Santiago del Estero en conseguir una medalla en una competencia internacional de esta magnitud.
Pero detrás de ese logro también hay una historia que comenzó hace casi seis años.
“Corro desde los 21”
En un testimonio compartido en redes sociales, Peñaflor contó parte de ese camino y destacó lo que el atletismo le permitió construir más allá de las competencias.
“Que el atletismo me dé estos momentos tan lindos con la gente, que permita conocer un poquito de la parte de mi historia”, expresó la corredora.
La atleta explicó que lleva casi seis años vinculada con esta disciplina y que comenzó a correr a los 21 años. Desde entonces, el entrenamiento y la competencia pasaron a formar parte de una rutina que la llevó desde las pruebas regionales hasta representar a la Argentina en una competencia internacional.
Su recorrido también está ligado a su entrenador, Juan Morán, de Frías, a quien recordó especialmente durante su testimonio.
Una familia numerosa detrás de cada carrera
Peñaflor también puso el foco en su familia. Contó que tiene siete hermanos y explicó que, por tratarse de una familia numerosa, no siempre resulta sencillo organizar la logística necesaria para acompañarla en cada competencia.
“Por ahí me resulta difícil que estén conmigo acá en este momento. Al ser una familia numerosa, la parte de la logística se complica un poco”, relató.
Medallero
Sin embargo, la distancia no significa ausencia para la atleta santiagueña. Su familia aparece como una presencia permanente en su recorrido deportivo, aun cuando no pueda estar físicamente en cada pista.
“Yo lo siento conmigo siempre”, resumió.
Del atletismo de Frías al podio internacional
La historia de Peñaflor también tiene una fuerte raíz local. Antes de llegar al escenario internacional, la atleta formó parte de la actividad atlética de Frías y consiguió distintos resultados en competencias de trail y fondo. En 2021, por ejemplo, integraba la agrupación Aerobismo Frías y obtuvo el primer puesto en su categoría en una prueba de Tafí del Valle.
Cinco años después, su evolución tuvo una escala internacional.
En Lima, Peñaflor terminó tercera en los 10.000 metros y subió al podio en su primera participación con la Selección Argentina. El resultado generó una celebración especial en Frías y en Santiago del Estero, donde su actuación fue presentada como un hecho histórico para el atletismo provincial.