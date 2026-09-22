El presidente Javier Milei participó este martes en Estados Unidos de una nueva reunión del Escudo de las Américas, la propuesta geopolítica de Donald Trump para América Latina y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.
Milei participó en Nueva York de la cumbre convocada por Trump contra el narcotráfico
Acompañado por el canciller Quirno, el ministro Caputo y el embajador Oxenford, el mandatario argentino partició en Nueva York de la reunión junto a líderes de otros 15 países de la región.
El encuentro se llevó a cabo en uno de los salones del inmenso edificio de las Naciones Unidas y reunió a la mayoría de los presidentes y cancilleres de esta alianza de 15 países que se encuentran en esta ciudad para asistir a la Asamblea General de la ONU.
Milei llegó a Nueva York este martes a la mañana y fue su primera actividad oficial del día. Estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el embajador Alec Oxenford.
Una alianza clave para Trump
"Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces", recordó el líder de la Casa Blanca a tan solo unos metros de la mirada del jefe de Estado argentino.
Y expresó: "Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental".
En ese punto destacó que "ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno".
Recordó que "los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera".
"Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo", subrayó ante todos los líderes mundiales allí presentes.
Guerra abierta contra los cárteles
Para el presidente de los Estados Unidos, el Escudo de las Américas, es "un reconocimiento de que nuestra región es más fuerte, más segura y más próspera si trabajamos juntos y enfrentamos todas las amenazas" y añadió: "Muchas de ellas, diría yo que los cárteles más grandes, son la mayor amenaza".
Marcó que "durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora, nosotros estamos librando una guerra contra ellos".
Y enfatizó que "el trabajo de cada líder en esta sala es, por encima de todo, proteger la seguridad física de su pueblo".
Trump afirmó que se trata de "terroristas violentos, fuerzas paramilitares que controlan territorio físico" y según sostuvo "eso se debe a que nadie hizo nada para detenerlo".
Pero ahora "ustedes son mucho más duros que ellos, y tienen el respaldo de los Estados Unidos, y eso los hace mucho más fuertes", recalcó.
Es por eso "que hoy, les pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad, y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras designadas por los Estados Unidos".
Y agregó: "Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente".
“Pero debemos asegurar el control de nuestros propios oleoductos de energía, elementos de tierras raras y corredores de comercio agrícola. Y es algo que ustedes saben cómo hacer, y saben cómo hacerlo muy bien. Los recursos de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas. Los Estados Unidos están ansiosos por trabajar con ustedes para lograr este objetivo y fortalecer a todas nuestras naciones”.
Para cerrar, sostuvo: "Es un gran honor estar aquí, y solo quiero dejarles saber que los Estados Unidos están detrás de ustedes, y varios de ustedes lo saben muy bien porque están aquí".
"He respaldado a algunos de ustedes, y hemos tenido grandes victorias electorales. Grandes victorias electorales hasta ahora. Creo que voy nueve de nueve. Todos a los que he respaldado han ganado, y acabamos de tener una gran victoria en Colombia, como saben. Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces, y muchas victorias. Estamos ganando mucho. Así que solo quiero agradecerles a todos por estar aquí", concluyó.