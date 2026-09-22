El gobierno de Chile anunció su adhesión al Escudo de las Américas, una coalición internacional contra el crimen organizado promovida por Donald Trump que reúne a una quincena de gobiernos de derecha en América Latina y el Caribe.
Chile se suma al Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado
En la ONU, el mandatario chileno defendió el acuerdo de seguridad regional y destacó los avances de su gestión en materia de control fronterizo y homicidios.
"Esto nos da certeza a todos de que tendremos normas similares para perseguir a estas organizaciones. Que sean 15 países habla de que esto es algo global, que uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy en día es el crimen organizado y las migraciones", dijo a periodistas en Nueva York el mandatario chileno, José Antonio Kast, al participar en la 81° Asamblea General de Naciones Unidas.
"Aquí no hay un tratado, para que nadie diga que estamos pasando a llevar la soberanía o la institucionalidad del país", señaló, consultado por las condiciones de adhesión de Chile a la coordinación regional diseñada por Estados Unidos.
La iniciativa, puntualizó el Ejecutivo chileno a través de un comunicado, "permitirá combatir el crimen organizado de manera coordinada, complementando el trabajo del Compromiso de Santiago contra la delincuencia transnacional".
Balance migratorio
Por otra parte, Kast indicó que, en sus primeros seis meses como presidente, las fronteras “están más controladas”, al asegurar que se ha reducido la migración irregular en un 86 % y se ha incrementado la expulsión de personas indocumentadas en un 50 %.
“A Chile, y lo vuelvo a reiterar, se entra por la puerta, no por la ventana, con los documentos ordenados”, declaró Kast.
En materia de seguridad, el presidente de Chile dijo que en los últimos seis meses se ha registrado una baja de 11,5 % en la tasa de homicidios del país, y destacó que el combate al crimen organizado se está llevando a cabo de manera coordinada con varios países de América Latina.
Las bandas criminales señaladas
Impulsado por la Casa Blanca en marzo pasado, el mecanismo de coordinación identificó una serie de organizaciones criminales que operan a nivel regional, entre ellos el Tren de Aragua, la megabanda transnacional nacida en Venezuela.
En Chile, el Tren de Aragua está vinculado a múltiples causas que se siguen desarrollando en los tribunales del país, entre ellas el homicidio de un policía, el secuestro y asesinato de un exmilitar y refugiado político venezolano, además de varios secuestros y casos de extorsión y explotación sexual.
Entre las 25 organizaciones criminales identificadas en la región figuran las mexicanas Cartel Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa, como "amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional".
"La participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)", señaló el gobierno.
Junto con Chile, en la coordinación internacional participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.