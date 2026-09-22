El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en Nueva York y anunció nuevas medidas de apoyo para Ucrania de cara al próximo invierno, una etapa en la que Kiev teme una nueva campaña de ataques rusos contra su infraestructura energética.
Macron promete apoyo a Zelenski para afrontar el invierno y reforzar la defensa aérea de Ucrania
Los presidentes de Francia y Ucrania se reunieron en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Macron aseguró que su país respaldará a Kiev durante el invierno, con medidas de apoyo energético y un refuerzo de sus capacidades de defensa aérea.
El encuentro se produjo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ambos mandatarios participan de las actividades diplomáticas de esta semana.
Tras la reunión, Macron aseguró que Francia acompañará a Ucrania para afrontar los meses de bajas temperaturas y anticipó la movilización del G7 de la Energía para reforzar el respaldo al país.
"Francia estará al lado de Ucrania para afrontar el invierno, y el G7 de la Energía se movilizará para brindarles apoyo", escribió el presidente francés en la red social X.
La preocupación de Kiev está centrada especialmente en la posibilidad de que Rusia vuelva a atacar instalaciones vinculadas con la generación y distribución de energía, como ocurrió durante anteriores inviernos de la guerra.
Francia reforzará la defensa aérea ucraniana
Además del respaldo energético, Macron anunció nuevas medidas destinadas a fortalecer la defensa aérea de Ucrania.
El presidente francés adelantó que su país avanzará con un contrato para el suministro de radares y con la entrega de interceptores, destinados a mejorar la capacidad ucraniana para detectar y neutralizar misiles.
La defensa de la infraestructura energética se convirtió en uno de los principales desafíos para Ucrania de cara al invierno. Los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad han sido objetivos recurrentes durante el conflicto.
El anuncio de Macron busca contribuir a la protección de esas instalaciones y de otros puntos estratégicos del territorio ucraniano.
Macron habló con Trump sobre una posible tregua energética
Durante su encuentro con Zelenski, Macron también hizo referencia a sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación en Ucrania.
Según explicó el mandatario francés, ambos analizaron el apoyo a Kiev y la posibilidad de avanzar hacia una tregua energética entre Rusia y Ucrania.
La propuesta apunta a limitar los ataques contra infraestructura vinculada al suministro energético durante el invierno, aunque por el momento no existe un acuerdo definitivo entre Moscú y Kiev al respecto.
Macron también mencionó la posibilidad de un eventual cese de los ataques en el mar Negro, otro de los escenarios que forman parte de las conversaciones diplomáticas sobre la guerra.
Ucrania busca apoyo antes de los meses más difíciles
El invierno representa un período especialmente sensible para Ucrania debido a las bajas temperaturas y a la vulnerabilidad de su infraestructura energética.
Por ese motivo, el gobierno de Zelenski busca garantizar tanto el suministro de energía como la capacidad de proteger las instalaciones críticas frente a eventuales ataques.