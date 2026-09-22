Se reúnen en Nueva York

Macron promete apoyo a Zelenski para afrontar el invierno y reforzar la defensa aérea de Ucrania

Los presidentes de Francia y Ucrania se reunieron en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Macron aseguró que su país respaldará a Kiev durante el invierno, con medidas de apoyo energético y un refuerzo de sus capacidades de defensa aérea.