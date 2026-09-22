¿Fue un tornado?

Increíble: el fuerte viento levantó un auto estacionado en una localidad del suroeste de Brasil

El fenómeno afectó a Francisco Beltrão, en el estado de Paraná, y dejó viviendas dañadas, estructuras afectadas y vehículos desplazados por la fuerza del viento. La región viene siendo afectada por reiteradas tormentas severas.