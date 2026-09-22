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¿Fue un tornado?

Increíble: el fuerte viento levantó un auto estacionado en una localidad del suroeste de Brasil

El fenómeno afectó a Francisco Beltrão, en el estado de Paraná, y dejó viviendas dañadas, estructuras afectadas y vehículos desplazados por la fuerza del viento. La región viene siendo afectada por reiteradas tormentas severas.

El auto en cuestión quedó en esa posición.El auto en cuestión quedó en esa posición.
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Un fuerte temporal provocó importantes daños durante la tarde y noche del lunes en Francisco Beltrão, una ciudad del sudoeste del estado brasileño de Paraná ubicada a unos 100 kilómetros de Bernardo de Irigoyen, en Misiones.

El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento que afectaron distintos sectores de la localidad. Las imágenes registradas durante la tormenta muestran la magnitud de los daños y llevaron a analizar si el episodio pudo haber tenido características compatibles con un tornado.

Hasta la noche del lunes, sin embargo, no existía una confirmación meteorológica oficial de que se hubiera producido un tornado. La evaluación quedó vinculada a las características de los daños y al comportamiento de las ráfagas durante el temporal.

Daños en viviendas

El episodio se concentró principalmente en el barrio Industrial. Las fuertes ráfagas provocaron voladuras de techos y daños en viviendas y otras estructuras de la zona.

Entre los lugares afectados se informó un pabellón perteneciente a una iglesia, que sufrió consecuencias por la intensidad del viento. También se registraron distintos daños materiales en sectores de la ciudad.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en las inmediaciones de la Arena UIM. Allí, la fuerza del viento desplazó vehículos y dos automóviles terminaron uno encima del otro.

Los registros difundidos desde Francisco Beltrão permitieron observar árboles y estructuras afectadas, además de distintos sectores donde el temporal generó inconvenientes. La magnitud de los daños fue uno de los elementos considerados para evaluar la posibilidad de que se haya tratado de un fenómeno de características tornádicas.

Alerta en Paraná

El temporal se produjo durante una jornada de fuerte inestabilidad en el sur de Brasil. Más de 200 municipios del estado de Paraná se encontraban bajo alerta roja por tormentas, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.

Francisco Beltrão se encuentra en el sudoeste de Paraná, una región que durante las últimas horas estuvo atravesada por el avance de un sistema de tormentas severas.

Las consecuencias edilicias en la región afectada.Las consecuencias edilicias en la región afectada.

La situación también fue seguida desde Misiones debido a la cercanía geográfica entre ambos territorios. Francisco Beltrão se ubica a unos 100 kilómetros de Bernardo de Irigoyen, en el extremo oriental de la provincia argentina.

Mientras el sistema de tormentas avanzaba por la región, en distintas localidades misioneras también se registraron fenómenos asociados a la inestabilidad, entre ellos episodios de granizo en Puerto Libertad y San Pedro.

Destrozos también en la vía pública.Destrozos también en la vía pública.

Por el momento, la principal incógnita permanece sobre la naturaleza exacta del fenómeno registrado en Francisco Beltrão. Los daños y la intensidad de los vientos generaron las sospechas, pero la eventual confirmación de un tornado requiere un análisis meteorológico específico

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