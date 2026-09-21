Las fuertes lluvias que afectan este lunes a la Serra Gaúcha, en el sur de Brasil, dejaron una de las imágenes más llamativas de la jornada en la ciudad de Nova Roma do Sul: una gran cantidad de agua comenzó a descender por una zona ubicada junto a la ruta ERS 448 y formó una especie de cascada a pocos metros de la calzada.
Por las fuertes tormentas se formó una cascada sobre una ruta del sur de Brasil
El agua descendió con fuerza junto a la ERS 448, en Nova Roma do Sul, y generó una escena llamativa. Recomendaron extremar cuidados al circular.
La escena fue registrada en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el importante caudal que baja por la ladera y atraviesa el sector próximo al camino, como consecuencia del intenso volumen de precipitaciones acumulado en la zona.
El fenómeno se produjo mientras distintas localidades de Rio Grande do Sul atravesaban complicaciones por un sistema de tormentas que combinó lluvias intensas, ráfagas, granizo, anegamientos y otros episodios asociados a la inestabilidad atmosférica.
Precaución vial
La presencia de agua en las inmediaciones de la ERS 448 generó condiciones que pueden dificultar la circulación. Por ese motivo, el llamado para quienes deban transitar por el sector es a extremar las precauciones, disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente respecto de los demás vehículos.
La recomendación adquiere especial importancia durante períodos de precipitaciones abundantes, cuando pueden producirse acumulaciones de agua, desprendimientos de tierra o una reducción significativa de la visibilidad.
El episodio de Nova Roma do Sul se sumó a una jornada complicada en buena parte de Rio Grande do Sul. De acuerdo con la Defensa Civil estadual, al menos 64 municipios habían registrado daños por los temporales. Además, 624 personas habían quedado desalojadas y otras cuatro fueron trasladadas a refugios.
Entre las consecuencias reportadas se encontraron voladuras de techos, bloqueos en rutas estatales y federales, cortes de energía, inundaciones y movimientos de masa. Las zonas más afectadas incluían la Zona Sur, la Región Metropolitana, la Campanha y la Región Central del estado.
Un temporal regional
La situación en el sur de Brasil forma parte de un escenario de inestabilidad que también alcanzó durante septiembre a otros sectores del sur de Sudamérica. En Rio Grande do Sul, además de las lluvias, se registraron fuertes ráfagas y caída de granizo.
En la ciudad de Río Grande, por ejemplo, las ráfagas llegaron a 113 kilómetros por hora y provocaron caída de árboles y daños en viviendas y estructuras. En la Serra Gaúcha también se informaron anegamientos, árboles derribados y deslizamientos de barrancas.
El mismo sistema meteorológico tuvo efectos en Uruguay y Argentina, con tormentas, ráfagas, caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y episodios de granizo en diferentes localidades. En algunas zonas argentinas, incluso, se registró granizo de gran tamaño que provocó daños materiales.
La imagen de la cascada junto a la ERS 448 quedó así como una de las postales más llamativas de una jornada marcada por las precipitaciones y las dificultades para circular en distintos puntos de la región.
Dónde es
Nova Roma do Sul es un municipio del estado brasileño de Rio Grande do Sul, en la Serra Gaúcha, una región caracterizada por sus sierras, valles y cursos de agua. Se encuentra a unos 160 kilómetros al norte de Porto Alegre y forma parte de una zona de fuerte actividad turística, reconocida por sus paisajes naturales y por los cañones y ríos que atraviesan el territorio.
La ciudad tiene poco más de 3.000 habitantes y está ubicada en un área de relieve accidentado, con rutas que atraviesan sectores de sierras y laderas. Estas características geográficas hacen que, ante precipitaciones muy intensas, el agua pueda descender rápidamente hacia los caminos y generar situaciones como la registrada este lunes sobre la ERS 448.