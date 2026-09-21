Una fuerte tormenta atravesó buena parte del interior de Uruguay durante la tarde y noche del domingo 20 de septiembre y dejó como principales consecuencias cortes en el suministro eléctrico y árboles caídos sobre distintos puntos de las rutas nacionales. Las zonas más afectadas se concentraron en el centro y norte del país.
Fuerte tormenta en Uruguay: árboles caídos y miles de hogares sin luz
El temporal afectó principalmente a distintos departamentos del interior durante la tarde y noche del domingo. Durazno y Rivera concentraban la mayor cantidad de usuarios sin electricidad, mientras que hubo árboles caídos que complicaron la circulación en rutas nacionales.
Durante las primeras horas de este lunes, los departamentos de Durazno y Rivera registraban la mayor cantidad de usuarios afectados por interrupciones del servicio eléctrico. La situación también alcanzaba, aunque en menor proporción, a Río Negro, Florida y Cerro Largo.
El episodio había sido anticipado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que durante el domingo emitió advertencias amarillas y naranjas por tormentas fuertes para diferentes sectores del territorio. Entre los fenómenos previstos se encontraban lluvias abundantes en períodos cortos, granizo, rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.
Durazno y Rivera, entre los departamentos más afectados
Según el reporte difundido durante la mañana del lunes, Durazno tenía 1.986 clientes afectados por cortes de electricidad, una cifra equivalente al 6,63% del total de usuarios del departamento. En Rivera, en tanto, eran 3.026 los clientes que permanecían sin suministro, lo que representaba el 6,61%.
Otros departamentos también presentaban interrupciones, aunque con una incidencia menor. En Río Negro, Florida y Cerro Largo, los usuarios afectados representaban entre el 2% y el 3% del total.
La distribución de los cortes mostraba que el impacto no había sido uniforme en todo Uruguay. Mientras algunas zonas del interior atravesaban dificultades para recuperar el servicio eléctrico, el resto de los departamentos amanecía sin inconvenientes de magnitud vinculados con el suministro.
El temporal también tuvo consecuencias sobre la circulación vehicular. La Policía Caminera informó que los fuertes vientos registrados durante las últimas horas habían afectado el desplazamiento normal en distintos puntos del territorio y pidió circular con precaución.
Entre los sectores señalados se encontraban la ruta 3, a la altura de los kilómetros 263 y 283, y la ruta 5, en el kilómetro 218. En esos lugares se desplegaron tareas para retirar árboles que habían caído sobre la calzada.
Personal policial y de la Dirección Nacional de Bomberos trabajaba en diferentes puntos para despejar las vías de circulación. Mientras avanzaban esas tareas, el tránsito debía ser canalizado por una sola senda en algunos sectores.
La presencia de árboles y ramas sobre las rutas obligó así a extremar las precauciones durante las primeras horas posteriores al temporal, especialmente en los corredores afectados por las ráfagas de viento.
Las advertencias de Inumet por tormentas fuertes
El episodio había sido previsto por el organismo meteorológico uruguayo, que durante el domingo emitió distintas advertencias a medida que las tormentas avanzaban sobre el territorio.
La primera advertencia comenzó a regir a las 16 del domingo y alcanzó principalmente al suroeste del país. Con el avance de las horas, las áreas bajo advertencia fueron modificándose y ampliándose.
La última alerta dejó de estar vigente a la 1 de la madrugada del lunes y comprendía una extensa franja del este y noreste uruguayo, desde Artigas hasta Rocha.
Entre los fenómenos que Inumet había señalado se encontraban precipitaciones abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, fuertes rachas de viento e intensa actividad eléctrica. Las advertencias fueron actualizadas durante el desarrollo del fenómeno de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.
El temporal se produjo en el comienzo de la primavera, en una jornada en la que distintos sectores del interior uruguayo recibieron tormentas de distinta intensidad.
Durante la mañana del lunes, las autoridades continuaban con las tareas de limpieza y recuperación en los puntos donde los árboles y ramas habían quedado sobre las rutas. Al mismo tiempo, los equipos encargados del suministro eléctrico trabajaban para restablecer el servicio a los usuarios que permanecían afectados.
La situación registrada en las rutas llevó además a las autoridades a recomendar precaución a quienes debían desplazarse por los corredores donde todavía se realizaban trabajos de despeje. La presencia de personal y maquinaria sobre las calzadas podía generar restricciones temporales y circulación por una sola mano.
El episodio dejó así un panorama marcado principalmente por interrupciones del servicio eléctrico y dificultades puntuales para circular, con mayor impacto en departamentos del interior como Durazno y Rivera.