La región de Valencia, en el este de España, atravesó una jornada marcada por fuertes lluvias e inundaciones que obligaron a las autoridades a adoptar distintas medidas preventivas y a suspender actividades. El temporal afectó a varios servicios y volvió a poner bajo atención a zonas que habían sido golpeadas por el fenómeno de la DANA de 2024.
Fuertes lluvias e inundaciones en Valencia: cerraron el aeropuerto y suspendieron clases
Las autoridades activaron una alerta ante el riesgo de inundaciones, interrumpieron el servicio de subte y desviaron vuelos.
Ante el riesgo de nuevas inundaciones, la Generalitat Valenciana envió una alerta directamente a los teléfonos celulares de la población. El mensaje pidió evitar desplazamientos, mantenerse alejados de cauces y barrancos y, en caso de que aumentara el nivel del agua, trasladarse a los pisos superiores de las viviendas.
Las precipitaciones también generaron complicaciones en el transporte y llevaron a modificar actividades previstas en la ciudad. Entre ellas, se suspendió un partido de fútbol y el aeropuerto de Valencia tuvo que desviar vuelos debido a la presencia de agua en sus instalaciones.
Alerta por inundaciones y complicaciones en varias localidades
La tormenta comenzó a intensificarse durante la tarde y generó anegamientos en distintos sectores de Valencia y su área metropolitana. De acuerdo a partir de medios españoles, en algunas zonas se acumularon importantes cantidades de lluvia en períodos breves.
En el área metropolitana de Valencia se registraron hasta 85 litros por metro cuadrado, mientras que en L'Eliana se contabilizaron 70 litros en apenas media hora.
También hubo complicaciones en localidades que habían sufrido las consecuencias de la DANA de 2024. Torrent registró más de 92 milímetros de lluvia en menos de una hora, mientras que también se informaron calles anegadas en Paiporta y Catarroja. Hasta ese momento no se habían informado víctimas fatales en esas localidades.
Las autoridades activaron además un nivel de preemergencia amarillo por riesgo hidrológico en el sector de los barrancos del Poyo-Saleta, una zona que había quedado especialmente afectada durante las inundaciones de 2024.
La situación generó un despliegue de los servicios de emergencia. Los Bomberos de Valencia informaron 25 intervenciones relacionadas con las lluvias.
Entre los incidentes registrados hubo incendios provocados por rayos y vehículos que quedaron bloqueados en distintas carreteras, cuyos ocupantes tuvieron que ser auxiliados. Las áreas que concentraron mayor cantidad de intervenciones fueron Camp de Túria y l'Horta Sud y Nord.
El transporte público también sufrió las consecuencias del temporal. El servicio de subte de Valencia quedó interrumpido en todas sus líneas debido a las lluvias y, según la empresa operadora, en ese momento todavía no estaba confirmado si podría funcionar con normalidad durante el jueves.
Escuelas cerradas, vuelos desviados y un partido suspendido
Las condiciones meteorológicas también modificaron la actividad habitual de la ciudad. El Ayuntamiento de Valencia dispuso el cierre de las escuelas a partir de las 14 de este miércoles como medida ante la situación generada por las precipitaciones.
El sistema ferroviario tuvo además algunos retrasos en los servicios de cercanías debido a problemas de suministro eléctrico en las vías. El aeropuerto de Valencia, por su parte, debió desviar vuelos hacia Alicante debido a las inundaciones registradas dentro de sus instalaciones.
En el ámbito deportivo, el temporal obligó a suspender el partido que debían disputar Levante UD y Athletic Club de Bilbao en la Ciutat de València. La decisión se tomó debido a las condiciones meteorológicas y fue comunicada por el club valenciano.
La situación también tuvo consecuencias en Cataluña, donde se registró una víctima fatal. Un hombre murió luego de que el automóvil que conducía fuera arrastrado por un arroyo en Olivella, una localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de Barcelona.
Los Bomberos de Cataluña informaron que habían localizado el cuerpo sin vida del conductor y señalaron que el vehículo había sido desplazado por la fuerza del agua. Tras el hecho, las autoridades pidieron a la población de Cataluña y Valencia que evitara los desplazamientos innecesarios y extremara las precauciones.
El episodio volvió a generar especial atención en Valencia debido a los antecedentes recientes de la región. En 2024, una DANA provocó inundaciones de gran magnitud y dejó 229 personas fallecidas.
En esta oportunidad, las autoridades activaron los sistemas de alerta y recomendaron limitar los desplazamientos ante la posibilidad de nuevos anegamientos.
Mientras continuaban las tareas de emergencia y evaluación de los daños, distintas localidades permanecían atentas a la evolución de las lluvias.
El impacto sobre el transporte, las escuelas, el aeropuerto y las actividades deportivas mostró la magnitud de las dificultades provocadas por el temporal en distintos puntos del este de España.