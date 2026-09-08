Una tormenta sin precedentes azotó a la ciudad japonesa de Nagoya, donde se registraron 104,5 milímetros de lluvia en una sola hora, batiendo un récord histórico vigente desde 1890 y obligando a declarar el máximo nivel de emergencia ante el riesgo inminente de desbordes fluviales.
Japón bajo el agua: precipitaciones históricas y alerta máxima por inundaciones en Nagoya
Un temporal histórico causó graves anegamientos urbanos y forzó a declarar el nivel 5 de alerta en el país nipón ante el riesgo crítico de desbordes fluviales.
Lluvias sin antecedentes en el centro urbano
La intensidad de las precipitaciones desatada en Nagoya marcó un hito meteorológico alarmante al alcanzar los 104,5 milímetros acumulados en el periodo de una hora, hasta las 16:53. Esta cifra superó ampliamente la marca previa de 97 milímetros establecida en septiembre de 2000 durante las históricas inundaciones de Tokai.
El fenómeno responde directamente a una banda de precipitaciones lineales que castiga con severidad a las prefecturas de Aichi y Gifu.
Calles convertidas en ríos y rescates urbanos
Como consecuencia directa del temporal, amplios sectores de la ciudad sufrieron anegamientos severos. Vías públicas, pasos bajo nivel y zonas subterráneas quedaron bajo el agua, dificultando de manera crítica la circulación vehicular.
En el distrito de Minato, numerosos conductores debieron abandonar sus automóviles ante el avance repentino del caudal, aunque los reportes oficiales confirmaron que todos los afectados lograron ponerse a salvo por sus propios medios.
Emergencia máxima y amenaza de desbordes
Ante la gravedad del escenario, las autoridades niponas elevaron la situación al nivel 5 de emergencia —la máxima alerta posible— en sectores específicos de los distritos de Chikusa, Moriyama y Meito. Paralelamente, el municipio emitió órdenes de evacuación de nivel 4 debido al peligro crítico por la crecida de los cursos de agua. La atención se concentra especialmente en el río Shōnai, cuyo caudal experimentó un incremento exponencial que puso en vilo a toda la región.
El impacto también golpeó al transporte estratégico, generando interrupciones operativas en el servicio ferroviario de alta velocidad del Tokaido Shinkansen.
Con pronósticos que advierten sobre la continuidad de nuevas tormentas en la zona, las autoridades mantienen activo el comité de respuesta a desastres y solicitan a la ciudadanía extremar los cuidados para preservar vidas frente a una crisis climática que continúa en desarrollo.