Tragedia en Nepal: qué pasó, cuántos muertos dejó la inundación y qué se sabe hasta ahora

Nombre científico: GLOF (Glacial Lake Outburst Flood o desborde por colapso de lago glaciar).

1 El detonante Un bloque masivo de hielo o roca se desprende del pico de la montaña y cae directamente sobre un lago glaciar o cauce de alta montaña.

2 La ola expansiva (+80 km/h) El impacto genera una masa líquida gigante que desciende por la ladera a velocidades extremas, multiplicando su volumen al derretir más hielo a su paso.