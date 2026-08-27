Desastre natural

Ya son 332 muertos y 1400 desaparecidos tras las inundaciones en Nepal

Las lluvias torrenciales han devastado varias regiones de la frontera con China, dejando a cientos de familias en la incertidumbre. Los equipos de rescate trabajan contra reloj para encontrar a los desaparecidos entre los escombros y el barro que dejó la crecida de los ríos.