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Ya son 332 muertos y 1400 desaparecidos tras las inundaciones en Nepal

Las lluvias torrenciales han devastado varias regiones de la frontera con China, dejando a cientos de familias en la incertidumbre. Los equipos de rescate trabajan contra reloj para encontrar a los desaparecidos entre los escombros y el barro que dejó la crecida de los ríos.

Parte de los destrozos en Galchhi, Nepal. REUTERS/Francis MascarenhasParte de los destrozos en Galchhi, Nepal. REUTERS/Francis Mascarenhas
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La cifra de víctimas fatales por las inundaciones en el norte de Nepal ascendió a 332, mientras que otras 1400 personas permanecen desaparecidas, informó este jueves la policía nepalí.

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Entre los distritos más afectados del norte, oeste y suroeste de Katmandú, la capital del país asiático, se encuentran Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun y Nawalpur.

A construction vehicle is buried in the mud following flash floods and a mudslide in Galchhi, Nepal, August 27, 2026. REUTERS/Francis MascarenhasParte de los destrozos en Galchhi, Nepal. REUTERS/Francis Mascarenhas

Distritos más afectados por las inundaciones

Por otra parte, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres indicó en un informe que la cifra de desaparecidos incluye a miembros de las fuerzas de seguridad, residentes y turistas nacionales y extranjeros.

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Además, hasta el momento, 73 personas resultaron heridas y reciben tratamiento en hospitales.

La crecida del río golpeó principalmente el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

A man salvages his belongings from mud following devastating floods, in Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 27, 2026. REUTERS/Navesh ChitrakarParte de los destrozos en Nuwakot, Nepal. REUTERS/Navesh Chitrakar

El fenómeno dañó al menos 19 puentes y unos 40 kilómetros de rutas, además de infraestructuras hidroeléctricas y otras instalaciones, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate.

Un deslizamiento de tierra habría causado la tragedia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó el martes a las 8:37 a.m. (hora local) sobre un temblor en la región, registrado como un terremoto de magnitud 4,4 a lo largo de la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú.

Casi al mismo tiempo, una “avalancha” de hielo y rocas —más bien un deslizamiento de tierra en este caso— arrasó la ladera de una montaña y se precipitó al río Lhende Khola, afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hasta Nepal, a menudo a través de profundos desfiladeros.

Posteriormente, el USGS aclaró que el temblor no fue un terremoto, sino que fue causado por el propio deslizamiento de tierra, excepcionalmente potente, que tuvo una magnitud equivalente a un terremoto de 5,2.

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