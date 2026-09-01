Las inundaciones que arrasaron sectores de Nepal dejaron al menos 1.050 muertos y cerca de 4.000 desaparecidos. Entre las personas cuyo paradero se desconoce hay 583 ciudadanos extranjeros.
Las inundaciones en Nepal dejaron más de 1.000 muertos y casi 4.000 desaparecidos
Los equipos intentan llegar a comunidades aisladas y centrales hidroeléctricas. Más de 11.000 personas fueron rescatadas desde el desastre del 26 de agosto.
Las operaciones se concentran en los distritos próximos a la frontera con China, donde caminos, puentes y redes de comunicación quedaron destruidos. Helicópteros y maquinaria pesada son utilizados para ingresar a las localidades aisladas.
La búsqueda entre el barro
En Bidur, dentro del distrito de Nuwakot, el Ejército instaló una base para recibir cuerpos, sobrevivientes y suministros. Las aeronaves parten con ayuda y regresan con personas que necesitan atención médica.
El barro endurecido, los deslizamientos y la desaparición de tramos completos de las rutas dificultan el ingreso a pueblos como Betrawati. Familias de los desaparecidos difunden fotografías y recorren los centros de evacuados para intentar localizarlos.
Más de 11.000 personas fueron rescatadas desde el comienzo de la emergencia. Parte del suministro eléctrico y de las comunicaciones pudo restablecerse, aunque numerosas comunidades continúan sin conexión terrestre.
Trabajadores atrapados
Al menos 639 personas permanecen varadas en centrales hidroeléctricas dañadas. Los rescatistas buscan alcanzar a unos 300 trabajadores que podrían estar atrapados dentro de túneles bloqueados por el agua, las rocas y los sedimentos.
Equipos de Nepal, India y China construyeron puentes temporales y utilizaron excavadoras para acceder a las instalaciones. El Gobierno nepalí informó que 279 trabajadores de proyectos hidroeléctricos ya fueron evacuados.
Las autoridades estimaron que el desastre acumuló unos 2,2 millones de toneladas de escombros, entre partes de edificios, piedras y sedimentos. La remoción también condiciona la distribución de alimentos, agua y medicamentos.
Identificación de las víctimas
Nepal comenzó a realizar entierros temporales ante la cantidad de cuerpos recuperados. Las autoridades toman muestras de ADN, fotografías y registros de características particulares antes de asignar un número a cada sepultura.
Los familiares pueden entregar muestras de sangre para cotejar el material genético. Cuando se confirma una coincidencia, los restos pueden ser recuperados y entregados para la realización de las ceremonias funerarias. Associated Press
El origen del desastre
La emergencia comenzó el 26 de agosto con el colapso de un glaciar en el Himalaya. Grandes cantidades de roca, hielo y agua descendieron hacia los valles y provocaron inundaciones repentinas en Nepal y la región china del Tíbet.
Los análisis satelitales indican que también habría cedido la base rocosa ubicada debajo del glaciar. El movimiento tuvo una intensidad suficiente para quedar registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2.
En el Tíbet se contabilizaron al menos 16 fallecidos y 546 desaparecidos. China anunció el envío a Nepal de especialistas en identificación genética, drones, equipos para potabilizar agua y una nueva partida de suministros.