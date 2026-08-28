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Continúan los operativos

Las inundaciones en Nepal ya dejaron 469 muertos y 977 desaparecidos

Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas, mientras 1.545 personas fueron auxiliadas y UNICEF alertó por más de 17.000 niños que necesitan asistencia urgente.

Más de 1.500 personas fueron rescatadas tras las inundaciones repentinas.Más de 1.500 personas fueron rescatadas tras las inundaciones repentinas.
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Los equipos de búsqueda y rescate de Nepal recuperaron hasta la mañana de este viernes 469 cuerpos sin vida tras las inundaciones repentinas que afectaron distintas regiones del país el miércoles, según informó la Policía de Nepal.

Mientras continúan los operativos para localizar a las personas desaparecidas y asistir a las comunidades afectadas, 1.545 personas fueron rescatadas. Las autoridades mantienen desplegadas las tareas de emergencia en las zonas golpeadas por el desastre.

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Casi mil personas continúan desaparecidas

De acuerdo con información de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal, hasta las 22 del jueves, hora local, 977 personas permanecían sin contacto.

Ante esta situación, la Policía de Nepal pidió a los familiares de quienes continúan desaparecidos que se acerquen a la dependencia policial más cercana para aportar información y presentar la documentación correspondiente.

People look at the lists of survivors outside Maithili Barrack army training centre, in the aftermath of flash floods and mudslide, in Nuwakot Nepal, August 28, 2026. REUTERS/Francis MascarenhasLas autoridades mantienen la búsqueda de cientos de personas sin contacto.

El objetivo es facilitar la identificación de las personas afectadas y avanzar con las tareas de búsqueda en las regiones donde se produjeron las inundaciones.

Rescataron a extranjeros

El desastre también afectó a personas de otros países que se encontraban en las zonas alcanzadas por las inundaciones.

Según informó la Junta de Turismo de Nepal, 31 ciudadanos extranjeros fueron rescatados de los sectores afectados por el fenómeno.

Members of Nepal army refuel a helicopter used in ferrying people affected by deadly flash floods and mudslides at Maithali Barrack, an army training centre, in Trishuli, Nuwakot district, Nepal, August 28, 2026. REUTERS/Navesh ChitrakarEquipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas por el desastre.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para asistir a quienes permanecen en las áreas golpeadas y avanzar con la localización de las personas cuyo paradero todavía se desconoce.

UNICEF alertó por la situación

La emergencia también generó preocupación por el impacto sobre la población infantil. UNICEF estimó que más de 17.000 niños necesitan asistencia humanitaria urgente como consecuencia de las inundaciones.

A man inspects his house after it was damaged during flash floods and a mudslide at Trishuli Bazaar, Nuwakot, Nepal, August 28, 2026. REUTERS/Francis MascarenhasUNICEF alertó por la situación de miles de niños afectados por el desastre.

La representante de la organización, Alice Akunga, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los menores que sobrevivieron al desastre.

“Los niños que han sobrevivido a las inundaciones ahora se enfrentan a mayores riesgos de enfermedad, desnutrición, violencia y explotación”, señaló.

La advertencia pone el foco en las necesidades de los menores afectados, mientras las autoridades y organizaciones humanitarias continúan con las tareas de asistencia en las zonas damnificadas.

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