Tragedia

Una fuerte crecida dejó al menos 22 muertos y cientos de desaparecidos entre Nepal y Tíbet

El desborde del río Bhotekoshi provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en una zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet. Hay 384 personas cuyo paradero se desconoce, entre ellas 291 extranjeros, mientras continúan las tareas de rescate.