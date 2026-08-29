#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Riesgo de desborde

Alerta en Nepal por nuevas inundaciones tras la tragedia que dejó 584 muertos

La crecida del río Bhote Koshi encendió la preocupación de las autoridades, que ordenaron evacuaciones preventivas mientras continúan las tareas de rescate en el Himalaya.

Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas ante el riesgo de desborde. Crédito: REUTERS.Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas ante el riesgo de desborde. Crédito: REUTERS.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Las autoridades de Nepal activaron una alerta de emergencia ante el riesgo de nuevas inundaciones repentinas por el aumento del caudal del río Bhote Koshi. La advertencia llega apenas 48 horas después de las devastadoras riadas y deslizamientos de tierra que golpearon la región del Himalaya.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) recibió informes técnicos provenientes de China que advierten sobre un importante volumen de agua en la cuenca alta. Ante esta situación, la policía ordenó una evacuación preventiva y pidió a las comunidades ubicadas cerca del río Trishuli permanecer en zonas elevadas.

Mirá tambiénYa son 332 muertos y 1400 desaparecidos tras las inundaciones en Nepal

Cientos de víctimas

Los operativos de emergencia continúan en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, donde el desastre dejó un saldo de 584 muertos: 579 en territorio nepalí y cinco en la zona tibetana.

Además, más de 2.400 personas permanecen desaparecidas. Entre ellas hay 933 trabajadores de plantas hidroeléctricas, más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados de aduanas.

A family member carries an infant as the mother walks beside them after being rescued and airlifted from flood-affected areas at Maithali Barrack, an army training centre that serves as a primary base for airlifting survivors, following flash floods and a mudslide, in Trishuli, Nuwakot district, Nepal, August 29, 2026. REUTERS/Navesh ChitrakarContinúan los operativos de rescate tras las devastadoras riadas.

La policía tampoco logró localizar a 622 turistas, incluidos 473 ciudadanos extranjeros que quedaron atrapados o incomunicados debido a los deslizamientos.

Preocupación en la frontera con el Tíbet

La situación más crítica se concentra a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, la acumulación de barro y rocas formó un dique natural que posteriormente provocó el desbordamiento de un lago artificial, cerca del paso internacional de Gyirong.

Aunque el nivel del agua comenzó a descender parcialmente y permitió retomar las evacuaciones mediante helicópteros, persisten importantes dificultades para acceder a las zonas afectadas.

A man walks past a damaged house following the flash floods and mudslide, at Devighat, Nuwakot district, Nepal, August 29, 2026. REUTERS/Adnan AbidiMás de 2.400 personas permanecen desaparecidas tras la catástrofe.

Carreteras y puentes permanecen destruidos

Las inundaciones y los deslizamientos provocaron graves daños en carreteras, puentes y tendidos eléctricos de distritos como Nuwakot. La destrucción de estas vías complica el traslado de alimentos, medicamentos y otros suministros hacia los campamentos donde permanecen las personas desplazadas.

Mientras continúan las tareas de rescate y evacuación, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos desbordamientos en la región.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro