Las autoridades de Nepal activaron una alerta de emergencia ante el riesgo de nuevas inundaciones repentinas por el aumento del caudal del río Bhote Koshi. La advertencia llega apenas 48 horas después de las devastadoras riadas y deslizamientos de tierra que golpearon la región del Himalaya.
Alerta en Nepal por nuevas inundaciones tras la tragedia que dejó 584 muertos
La crecida del río Bhote Koshi encendió la preocupación de las autoridades, que ordenaron evacuaciones preventivas mientras continúan las tareas de rescate en el Himalaya.
La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) recibió informes técnicos provenientes de China que advierten sobre un importante volumen de agua en la cuenca alta. Ante esta situación, la policía ordenó una evacuación preventiva y pidió a las comunidades ubicadas cerca del río Trishuli permanecer en zonas elevadas.
Cientos de víctimas
Los operativos de emergencia continúan en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, donde el desastre dejó un saldo de 584 muertos: 579 en territorio nepalí y cinco en la zona tibetana.
Además, más de 2.400 personas permanecen desaparecidas. Entre ellas hay 933 trabajadores de plantas hidroeléctricas, más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados de aduanas.
La policía tampoco logró localizar a 622 turistas, incluidos 473 ciudadanos extranjeros que quedaron atrapados o incomunicados debido a los deslizamientos.
Preocupación en la frontera con el Tíbet
La situación más crítica se concentra a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, la acumulación de barro y rocas formó un dique natural que posteriormente provocó el desbordamiento de un lago artificial, cerca del paso internacional de Gyirong.
Aunque el nivel del agua comenzó a descender parcialmente y permitió retomar las evacuaciones mediante helicópteros, persisten importantes dificultades para acceder a las zonas afectadas.
Carreteras y puentes permanecen destruidos
Las inundaciones y los deslizamientos provocaron graves daños en carreteras, puentes y tendidos eléctricos de distritos como Nuwakot. La destrucción de estas vías complica el traslado de alimentos, medicamentos y otros suministros hacia los campamentos donde permanecen las personas desplazadas.
Mientras continúan las tareas de rescate y evacuación, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos desbordamientos en la región.