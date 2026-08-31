Más de 20 personas podrían estar desaparecidas o se desconoce su paradero luego de una inundación repentina registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón, en el estado de Arizona, Estados Unidos.
Video: una inundación repentina golpeó el Gran Cañón y buscan a más de 20 personas
El fenómeno ocurrió en el cañón Bright Angel y el área del Rancho Phantom, donde ya fueron evacuadas 62 personas. Además, varios puentes quedaron destruidos y el río Colorado fue cerrado.
El fenómeno ocurrió en el cañón Bright Angel y el área del Rancho Phantom, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.
El organismo describió el episodio como un “evento significativo de inundación repentina” y señaló que continúan las tareas de respuesta para determinar qué ocurrió con quienes podrían haber estado en la zona afectada.
Piden información sobre excursionistas
Ante la posibilidad de que haya personas cuyo paradero se desconoce, las autoridades solicitaron colaboración para identificar a excursionistas y mochileros que se encontraban en el interior del cañón.
El Servicio de Parques Nacionales pidió que quienes tengan información sobre personas que hayan estado en el corredor del arroyo Bright Angel el 29 de agosto, así como quienes contaban con reservas para acampar en el sector afectado, se comuniquen con la División de Servicios de Investigación del organismo.
Mientras continúa la búsqueda, los equipos trabajan junto al Departamento de Seguridad Pública de Arizona para avanzar con las tareas de evacuación y respuesta.
Ya evacuaron a 62 personas
Según un comunicado difundido previamente por las autoridades del parque, 62 personas habían sido evacuadas del área hasta la mañana del domingo.
Además, estaban previstas nuevas evacuaciones para más tarde durante esa jornada, mientras los equipos continuaban evaluando la situación generada por la crecida repentina.
El fenómeno también provocó daños significativos en la infraestructura del cañón Bright Angel, de acuerdo con información difundida por Xinhua.
Destruyeron casi todos los puentes peatonales
Uno de los principales efectos de la inundación fue la destrucción de casi todos los puentes peatonales ubicados sobre el arroyo Bright Angel.
El daño en esas estructuras impidió que los excursionistas pudieran cruzar el curso de agua con normalidad. Además, las autoridades dispusieron el cierre de sectores del Parque Nacional del Gran Cañón.
El río Colorado también quedó cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso, debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros que fueron arrastrados hasta el cauce.
Advierten por nuevas tormentas
Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de que durante el domingo y el lunes se produzcan tormentas eléctricas y fuertes lluvias adicionales.
Estas condiciones podrían generar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros y desprendimientos de rocas. También podrían provocar modificaciones en las condiciones de los senderos y del río, por lo que se mantiene la advertencia sobre la evolución del fenómeno.