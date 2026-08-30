Nicolás Maduro reapareció en redes con fotos desde el centro de detención donde permanece desde enero, con un mensaje dirigido a su familia y seguidores.
Nicolás Maduro reapareció desde prisión con un posteo enviando amor a sus seguidores
El exmandatario venezolano reapareció en redes con fotos desde el Metropolitan Detention Center donde se encuentra desde enero cuando fue extraído de Venezuela por fuerzas norteamericanas.
En la imagen, el exmandatario venezolano aparece en jogging gris, con anteojos y zapatillas blancas, haciendo la seña de la "V" frente a una pared de ladrillos gris y blanca.
La publicación incluye la frase "Pequeño regalo de amor y esperanza" y una leyenda en la que el detenido agradece y envía "estas Fotos" a sus nietos y a "toda la gente noble que nos ama".
El mensaje del exmandatario repite el llamado al amor y menciona que el apoyo se transforma en "oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero", y pide que disfruten el regalo "con alegría y esperanza".
Además de la foto individual, la cuenta difundió minutos antes una imagen conjunta con su esposa y los hashtags #FreeMaduro y #FreeCilia junto a un contador de días de detención. La serie de fotos desde el complejo incluye la fecha precisa en el pie de imagen, y el venezolano reapareció con un texto que remite al consuelo y a la fe, citando palabras atribuidas al apóstol Pablo en Romanos.
En la fotografía el exmandatario también muestra un reloj de pulsera y sonríe hacia la cámara; la imagen repite elementos ya visibles en su captura, como el jogging gris, y fue publicada desde la cuenta personal donde reapareció Nicolás con declaraciones de agradecimiento y referencias al amor que, según él, recibe de sus seguidores.
Estado procesal y contexto de la detención
Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos desde el 3 de enero de 2026, cuando fue capturado en Caracas y trasladado a Nueva York durante la operación militar "Resolución absoluta". El exmandatario y su esposa están siendo juzados en un proceso penal por narcoterrorismo que, según lo informado, podría culminar con una condena a prisión perpetua si un jurado determina su participación en una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.
Su esposa, Cilia Flores, también está detenida en el mismo complejo penitenciario desde enero, y las imágenes difundidas recientemente la mostraron junto al exmandatario en la cuenta que publicó las fotos desde el centro de detención. El material publicado se suma a otras apariciones en redes en las que el venezolano llamó a la unidad nacional y a la serenidad tras el terremoto que afectó al país.
El caso mantiene consecuencias institucionales: el exmandatario y su esposa enfrentan un proceso que puede definir sanciones penales severas y que, mientras avanza, mantiene a ambos dentro del centro de detención donde permanecen desde enero.