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Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela

El pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y busca impulsar inversiones, recuperar la producción y fortalecer los vínculos entre ambos países.

El acuerdo contempla más de 65.000 millones de barriles de crudo. Crédito: REUTERS.El acuerdo contempla más de 65.000 millones de barriles de crudo. Crédito: REUTERS.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano. El mandatario calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social y supone un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. Trump sostuvo que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá incrementar el suministro de petróleo y reducir los precios de la gasolina a largo plazo.

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Qué contempla el acuerdo

Según la información difundida por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el entendimiento contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles.

Rodríguez señaló además que el proyecto prevé más de 100.000 millones de dólares en inversiones y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano. El objetivo, sostuvo, es impulsar la recuperación y modernización de la industria petrolera.

The oil and chemical tanker Octonaut passes the cement carrier Tamarack on the Welland Canal, which links Lake Ontario and Lake Erie entirely within the Canadian province of Ontario, a day after U.S. President Donald Trump signed an executive order renaming Lake Ontario as "Lake America," in St. Catharines, Ontario, Canada, August 28, 2026. REUTERS/Carlos Osorio.El buque Octonaut en el canal Welland, un día después del anuncio de Trump sobre el “Lago América”.

Trump destacó el trabajo del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en las negociaciones con el gobierno venezolano y el sector privado.

El impacto sobre las reservas

El mandatario estadounidense aseguró que el pacto permitirá más que duplicar las reservas petroleras de su país y aumentar el suministro disponible.

La iniciativa busca recuperar parte del potencial de la industria venezolana, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente todos los detalles sobre la estructura legal y la implementación del acuerdo.

FILE PHOTO: An oilfield worker walks down the stairs at PDVSA's Jose Antonio Anzoategui industrial complex in the state of Anzoategui, April 15, 2015. Venezuela has launched talks this month on a novel plan to blend the country's heavy crude with light oil from other OPEC allies, seeking to create a new variety that can compete against swelling U.S. and Canadian supplies. The proposal, which would expand on a pilot scheme involving Algerian oil last year, envisions supplying refineries built for medium-grade crudes rather than the light oil that has become plentiful as a result of the North American shale boom, said the head of state oil company PDVSA, Eulogio del Pino. Picture taken on April 15, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File PhotoVenezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

Las dudas sobre su implementación

El alcance definitivo del pacto todavía genera interrogantes. Entre los principales desafíos aparecen el marco legal venezolano, las condiciones de la infraestructura petrolera y la necesidad de inversiones para aumentar la producción.

El acuerdo también contempla la participación de empresas privadas. Según reportes, entre las compañías involucradas se encuentran Chevron y Halliburton, aunque todavía resta conocer cómo quedará conformado el esquema operativo definitivo.

Trump presentó el entendimiento como un beneficio para ambos países y afirmó que contribuirá al crecimiento económico de Venezuela y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

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