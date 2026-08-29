El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano. El mandatario calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela
El pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y busca impulsar inversiones, recuperar la producción y fortalecer los vínculos entre ambos países.
El anuncio fue realizado a través de Truth Social y supone un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. Trump sostuvo que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá incrementar el suministro de petróleo y reducir los precios de la gasolina a largo plazo.
Qué contempla el acuerdo
Según la información difundida por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el entendimiento contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles.
Rodríguez señaló además que el proyecto prevé más de 100.000 millones de dólares en inversiones y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano. El objetivo, sostuvo, es impulsar la recuperación y modernización de la industria petrolera.
Trump destacó el trabajo del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en las negociaciones con el gobierno venezolano y el sector privado.
El impacto sobre las reservas
El mandatario estadounidense aseguró que el pacto permitirá más que duplicar las reservas petroleras de su país y aumentar el suministro disponible.
La iniciativa busca recuperar parte del potencial de la industria venezolana, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente todos los detalles sobre la estructura legal y la implementación del acuerdo.
Las dudas sobre su implementación
El alcance definitivo del pacto todavía genera interrogantes. Entre los principales desafíos aparecen el marco legal venezolano, las condiciones de la infraestructura petrolera y la necesidad de inversiones para aumentar la producción.
El acuerdo también contempla la participación de empresas privadas. Según reportes, entre las compañías involucradas se encuentran Chevron y Halliburton, aunque todavía resta conocer cómo quedará conformado el esquema operativo definitivo.
Trump presentó el entendimiento como un beneficio para ambos países y afirmó que contribuirá al crecimiento económico de Venezuela y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.