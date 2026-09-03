Fenómeno meteorológico

Tormenta en Toronto: inundaciones, apagones y caos en las calles tras las lluvias torrenciales

Hubo lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento, calles anegadas, árboles y cables caídos y cortes de electricidad que alcanzaron a unos 65.000 clientes. Las autoridades también habían advertido sobre la posibilidad de tornados.