El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Entre Ríos y Santa Fe.
Santa Fe y otras dos provincias bajo alerta amarilla por tormentas este jueves
El SMN anticipó condiciones inestables para distintas zonas del centro del país, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y caída localizada de granizo.
De acuerdo con el organismo, este nivel de advertencia señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar daños y provocar interrupciones temporales en las actividades habituales.
Qué zonas están bajo alerta
El aviso alcanza al noreste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esas áreas se prevén tormentas aisladas de intensidad variable, algunas de ellas con características localmente fuertes.
El SMN advirtió que las condiciones podrían presentarse de manera irregular y generar distintos fenómenos durante el período alcanzado por el alerta.
Qué fenómenos puede generar el temporal
Las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, además de ráfagas de viento de intensidad, caída localizada de granizo y frecuente actividad eléctrica.
El organismo también estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
El alcance de la alerta
La categoría amarilla utilizada por el SMN implica que pueden registrarse situaciones meteorológicas con capacidad de provocar algunos inconvenientes y daños, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales.
Las condiciones previstas incluyen varios fenómenos asociados a las tormentas, por lo que la evolución del tiempo puede generar cambios en las actividades cotidianas de las zonas alcanzadas por el aviso.
Ante este escenario, el seguimiento de los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional permite conocer posibles modificaciones en el área bajo advertencia y la evolución de las condiciones meteorológicas.