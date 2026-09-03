Pronóstico

Jueves mayormente nublado y una máxima de 22° en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 16,3 °C, cielo ligeramente nublado, alta humedad y viento del sur. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a 22 °C y el descenso térmico se hará más marcado durante el fin de semana.