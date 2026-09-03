En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 3 de septiembre

En menos de cinco minutos, repasá lo más importante antes de salir: cómo estará el tiempo, dónde habrá complicaciones para circular, qué líneas de colectivos modificaron sus recorridos y qué se sabe sobre los cortes de luz y los trabajos de ASSA.