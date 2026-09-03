Este jueves 3 de septiembre comenzó en la ciudad de Santa Fe con 16,3 °C, cielo ligeramente nublado, 92% de humedad, viento del sur a 28 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional consignados por El Litoral.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 3 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá lo más importante antes de salir: cómo estará el tiempo, dónde habrá complicaciones para circular, qué líneas de colectivos modificaron sus recorridos y qué se sabe sobre los cortes de luz y los trabajos de ASSA.
Pero el clima no será el único dato a tener en cuenta antes de salir. Durante la mañana y la jornada habrá distintos cortes de calles y reducciones de calzada vinculados principalmente con trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA), algunos de los cuales modifican recorridos de colectivos.
En las rutas de la región, además, se informó presencia de humo en la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Maciel, por un basural encendido.
Clima: cómo estará este jueves en Santa Fe
La jornada se presenta con cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche.
La temperatura mínima prevista es de 14 °C, mientras que la máxima llegará a 22 °C. No se esperan lluvias significativas: la probabilidad de precipitaciones es de 0% durante la mañana y la noche, y de entre 0 y 10% durante la tarde.
El viento será uno de los protagonistas. Durante la mañana soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde aumentará su intensidad, con valores de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Hacia la noche, el cielo estará despejado y el viento disminuirá, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.
El sol salió a las 7:17 y se pondrá a las 18:48.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la tarde será relativamente templada, con una máxima de 22 °C, la mañana comenzó fresca y ventosa. Lo más conveniente es salir con abrigo liviano, especialmente si la jornada comienza temprano o si se permanecerá varias horas en el exterior.
Además, habrá que tener en cuenta el viento durante la tarde.
El pronóstico extendido anticipa un descenso marcado de las temperaturas: 10 °C de mínima y 20 °C de máxima el viernes; 8 °C y 17 °C el sábado; y apenas 3 °C y 12 °C el domingo.
Tránsito: dónde habrá complicaciones este jueves
Antes de salir en auto, moto o colectivo conviene revisar especialmente los sectores donde habrá cortes y reducciones de calzada.
En la Autopista Santa Fe-Rosario, se informó a primera hora la presencia de humo por un basural encendido en el kilómetro 52, a la altura de Maciel. Quienes circulen por ese sector deberán hacerlo con extrema precaución y atentos a las condiciones de visibilidad.
En la ciudad de Santa Fe, varios trabajos de ASSA generan cortes totales o reducciones de calzada.
Uno de los cortes más importantes se encuentra en Alejandro Greca, entre L. Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo. La interrupción se mantiene durante las 24 horas y está prevista por un período estimado de 15 días. El trabajo está a cargo de ASSA y genera desvíos de colectivos.
También hay un corte en Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1° de Mayo, de 9 a 12, sin desvío de colectivos.
En San Martín, entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert, habrá una interrupción de 8 a 12, también sin modificación de recorridos de colectivos.
Además, hay reducciones de calzada durante las 24 horas en:
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero, con desvío de colectivos.
Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno, por trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y Bulevar Pellegrini, por trabajos de ASSA.
25 de Mayo y Bulevar Pellegrini, en el cantero central.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta, con desvío de colectivos.
Laprida y Gutiérrez, también con intervención de ASSA.
Si vas hacia barrio El Pozo
Prestá especial atención al corte de Alejandro Greca. Las líneas 2 y 9 modifican sus recorridos en la zona.
La línea 2, en sus recorridos de ida y vuelta, y la línea 9, también en ambos sentidos, circularán por calles alternativas antes de retomar sus recorridos habituales.
Si tenés que cruzar el centro
Hay trabajos que pueden generar demoras puntuales en distintos sectores, especialmente alrededor de Bulevar Pellegrini, San Martín, Urquiza, Entre Ríos y 25 de Mayo.
Si el destino no exige pasar por esos puntos, conviene elegir una vía alternativa para evitar quedar atrapado en las zonas de obra.
Si viajás en colectivo
Los desvíos más importantes informados para este jueves corresponden a las líneas 2, 9 y 16.
La línea 16 modifica su recorrido por los trabajos de Entre Ríos y también por la intervención en Laprida y Gutiérrez. La línea 9, en tanto, presenta cambios por los trabajos de Roque Sáenz Peña y por las obras de barrio El Pozo.
Por eso, si el viaje depende de alguna de estas líneas, conviene salir con algunos minutos adicionales.
Cortes de luz: qué se sabe para este jueves
Para este jueves no había cortes de luz programados en las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón, según la información publicada por El Litoral a partir de los datos de la Empresa Provincial de la Energía.
Esto significa que, al momento de la actualización, no figuraban interrupciones programadas del servicio para esas localidades.
La EPE cuenta con un sistema oficial de consulta de cortes programados y advierte que los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
De todos modos, la ausencia de cortes programados no implica que no pueda producirse una interrupción imprevista durante el día.
Ante un corte, se recomienda revisar los canales oficiales de la empresa antes de asumir que se trata de una interrupción programada.
También puede interesarte: qué tener en cuenta hoy
Además del clima, el tránsito y los servicios, quienes tengan que desplazarse por la ciudad deberían prestar especial atención a las obras que generan modificaciones temporales.
La situación puede cambiar durante el día, especialmente en materia de tránsito y servicios, por lo que resulta recomendable consultar las actualizaciones antes de emprender viajes largos.
En las rutas provinciales y nacionales también es importante verificar el estado de circulación antes de salir, especialmente si el recorrido incluye la Autopista Santa Fe-Rosario.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial dispone de información y recomendaciones para quienes circulan por las rutas santafesinas.
✅ Antes de salir: el checklist de este jueves
Antes de cerrar la puerta de casa, repasá:
Clima: 16,3 °C al comenzar la mañana y máxima prevista de 22 °C.
Abrigo: sí, especialmente durante las primeras horas.
Viento: atención a las ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.
Lluvia: no se esperan precipitaciones significativas.
Tránsito: hay varios cortes y reducciones de calzada por trabajos.
Autopista Santa Fe-Rosario: precaución por presencia de humo en el kilómetro 52, a la altura de Maciel.
Colectivos: las líneas 2, 9 y 16 tienen desvíos en distintos sectores.
Cortes de luz: no había interrupciones programadas para Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón.
Agua: hay trabajos de ASSA que afectan calles y circulación.
Tiempo extra: si tenés que atravesar zonas de obras, salí con anticipación.
Recomendación del día: antes de emprender un viaje largo, revisá nuevamente el estado de rutas y accesos.