Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Corte por trabajos de ASSA
En San Martín entre Santiago del Estero y Obispo, de 8 a 12 aprox.
Obras en puentes
Continúan además trabajos sobre distintos puentes y accesos:
Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy – La Sarita, departamento General Obligado.
Tercera Vía Reconquista–Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas, departamento General Obligado.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal, departamento San Cristóbal.
Ruta 39: puentes sobre el río Salado, con trabajos de recomposición de taludes, departamento San Justo.
RN 11: construcción del nuevo puente carretero Santa Fe–Santo Tomé, departamento La Capital.
Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.
Ruta 32: puentes Quencho y Caree, en el tramo entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.
Repavimentación: estos son los sectores con trabajos
También se desarrollan tareas de repavimentación en distintos puntos de la provincia:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: desde el límite con Córdoba hasta Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Obras de pavimentación en rutas provinciales
Continúan distintos frentes de obra sobre rutas provinciales primarias y secundarias:
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío para tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
RN AO12: trabajos y cortes progresivos
En la RN AO12, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Mientras avancen las tareas se realizarán cortes progresivos en distintos sectores. Los puntos de intervención estarán señalizados con cartelería y banderilleros de la empresa a cargo de los trabajos.
Se recomienda circular con precaución, prever posibles demoras y respetar las indicaciones del personal vial.
Además, permanece el corte total en la intersección de la AO12 con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los desvíos establecidos son:
Vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Vecinos del barrio ubicado al sur de la AO12: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la AO12, también exclusivamente para vehículos livianos.
Tránsito pesado: podrá ingresar al Parque Industrial de Roldán únicamente por AO12 y RN 1V 09.
Se mantiene la prohibición de circulación de camiones en la AO12 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano podrá circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
RN 11: cambios y desvíos en el Puente Carretero
Continúan los cambios en la circulación vinculados a la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.
Desde el martes 1 de septiembre, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo, en Santo Tomé, debe canalizarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial presente en la zona.
En la cabecera santafesina también permanece operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe, a la altura del distribuidor de CILSA. En ese sector, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido durante aproximadamente 200 metros.
Se recomienda prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
En Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido.
Corte total de calles
Alejandro Greca, entre L. Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero (Barrio El Pozo): corte durante las 24 hs, por un tiempo estimado de 15 días. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1 de Mayo: corte de 9:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.
San Martín, entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert: corte de 8:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos. Trabajos a confirmar.
Reducciones de calzada
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: durante las 24 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Santiago de Chile, entre Gral. Mosconi y Moreno: durante las 24 hs. Responsable: Administración (bacheo municipal). Sin desvío de colectivos.
Urquiza y Bv. Pellegrini: durante las 24 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
25 de Mayo, intersección con Bv. Pellegrini (cantero central): durante las 24 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta: durante las 24 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Laprida y Gutiérrez: durante las 24 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Desvíos de colectivos
Zona: Alejandro Greca, entre L. Jiménez de Asúa y Estévez Boero (B° El Pozo)
* Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por calle Asúa - Rector Cortés Plá - Estévez Boero – Leloir a recorrido habitual.
* Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Asúa - Rector Cortés Plá - Estévez Boero - Laureano Maradona, a recorrido habitual.
Zona: Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero
* Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero, a recorrido habitual.
Zona: Roque Sáenz Peña 2477, entre Tucumán y 1° Junta
* Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucumán - San José - Mendoza, a recorrido habitual.
Zona: Laprida y Gutierrez
* Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte. Brown - Bv. Mutis – Laprida a recorrido habitual.