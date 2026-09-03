#HOY:

Lionel Messi
Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Jueves 3 de septiembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:02 / Jue. 03.09.2026

Corte por trabajos de ASSA

En San Martín entre Santiago del Estero y Obispo, de 8 a 12 aprox.

07:30 / Jue. 03.09.2026

Obras en puentes

Continúan además trabajos sobre distintos puentes y accesos:

Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy – La Sarita, departamento General Obligado.

Tercera Vía Reconquista–Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas, departamento General Obligado.

Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal, departamento San Cristóbal.

Ruta 39: puentes sobre el río Salado, con trabajos de recomposición de taludes, departamento San Justo.

RN 11: construcción del nuevo puente carretero Santa Fe–Santo Tomé, departamento La Capital.

Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.

Ruta 32: puentes Quencho y Caree, en el tramo entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.

07:30 / Jue. 03.09.2026

Repavimentación: estos son los sectores con trabajos

También se desarrollan tareas de repavimentación en distintos puntos de la provincia:

Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.

Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.

Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.

Rutas 23 y 39: desde el límite con Córdoba hasta Arrufó, departamento San Cristóbal.

Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.

Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.

Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.

Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.

07:29 / Jue. 03.09.2026

Obras de pavimentación en rutas provinciales

Continúan distintos frentes de obra sobre rutas provinciales primarias y secundarias:

Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.

Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.

Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.

Ruta 91: desvío para tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.

Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.

Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.

Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.

Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.

07:29 / Jue. 03.09.2026

RN AO12: trabajos y cortes progresivos

En la RN AO12, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires.

Mientras avancen las tareas se realizarán cortes progresivos en distintos sectores. Los puntos de intervención estarán señalizados con cartelería y banderilleros de la empresa a cargo de los trabajos.

Se recomienda circular con precaución, prever posibles demoras y respetar las indicaciones del personal vial.

Además, permanece el corte total en la intersección de la AO12 con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.

Los desvíos establecidos son:

Vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.

Vecinos del barrio ubicado al sur de la AO12: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la AO12, también exclusivamente para vehículos livianos.

Tránsito pesado: podrá ingresar al Parque Industrial de Roldán únicamente por AO12 y RN 1V 09.

Se mantiene la prohibición de circulación de camiones en la AO12 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.

El tránsito liviano podrá circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.

07:29 / Jue. 03.09.2026

RN 11: cambios y desvíos en el Puente Carretero

Continúan los cambios en la circulación vinculados a la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.

Desde el martes 1 de septiembre, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo, en Santo Tomé, debe canalizarse por las calles Macia, Colón y Mitre.

Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial presente en la zona.

En la cabecera santafesina también permanece operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe, a la altura del distribuidor de CILSA. En ese sector, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido durante aproximadamente 200 metros.

Se recomienda prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

06:41 / Jue. 03.09.2026

En Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido.

06:41 / Jue. 03.09.2026

Corte total de calles

Alejandro Greca, entre L. Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero (Barrio El Pozo): corte durante las 24 hs, por un tiempo estimado de 15 días. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.

Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1 de Mayo: corte de 9:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.

San Martín, entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert: corte de 8:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos. Trabajos a confirmar.

06:40 / Jue. 03.09.2026

Reducciones de calzada

Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: durante las 24 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.

Santiago de Chile, entre Gral. Mosconi y Moreno: durante las 24 hs. Responsable: Administración (bacheo municipal). Sin desvío de colectivos.

Urquiza y Bv. Pellegrini: durante las 24 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.

25 de Mayo, intersección con Bv. Pellegrini (cantero central): durante las 24 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.

Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta: durante las 24 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.

Laprida y Gutiérrez: durante las 24 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.

06:40 / Jue. 03.09.2026

Desvíos de colectivos

Zona: Alejandro Greca, entre L. Jiménez de Asúa y Estévez Boero (B° El Pozo)

* Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por calle Asúa - Rector Cortés Plá - Estévez Boero – Leloir a recorrido habitual.

* Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Asúa - Rector Cortés Plá - Estévez Boero - Laureano Maradona, a recorrido habitual.

Zona: Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero

* Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero, a recorrido habitual.

Zona: Roque Sáenz Peña 2477, entre Tucumán y 1° Junta

* Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucumán - San José - Mendoza, a recorrido habitual.

Zona: Laprida y Gutierrez

* Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte. Brown - Bv. Mutis – Laprida a recorrido habitual.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro