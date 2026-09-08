En Indonesia

Video: el volcán Krakatoa volvió a erupcionar y una nube de ceniza afectó los vuelos

La actividad del volcán generó una fuerte alteración del transporte aéreo durante varios días. Unas 341.000 personas quedaron afectadas por cancelaciones, demoras y desvíos, mientras la ceniza alcanzó rutas aéreas y zonas de Java y Sumatra.