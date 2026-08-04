Las autoridades de Guatemala declararon la alerta de nivel naranja, correspondiente a la fase de peligro, luego de que el volcán de Fuego registrara una intensa erupción con expulsión de lava, gases y grandes columnas de ceniza. Como medida preventiva, comenzaron las evacuaciones en comunidades cercanas y se reforzó el monitoreo de la actividad volcánica.
Guatemala activó la alerta nacional ante la violenta erupción del volcán de Fuego
La intensa actividad expulsó lava, gases y una columna de ceniza de hasta 6.000 metros. Además, comenzaron evacuaciones preventivas y el cierre de una ruta por riesgo.
El volcán, ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala, es considerado el más activo de Centroamérica y durante la noche incrementó significativamente su actividad eruptiva.
Aumentó la actividad del volcán
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó la declaración de la alerta anaranjada mediante un comunicado difundido en la red social X.
Según informaron las autoridades, las explosiones generaron una columna de ceniza que alcanzó hasta los 6.000 metros de altura, mientras que los flujos de lava descendieron por las laderas del volcán, que tiene una altura de 3.763 metros sobre el nivel del mar.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el macizo continúa con una intensa emisión de gases, ceniza y flujos piroclásticos que avanzan por las barrancas Seca y Ceniza, mientras el material volcánico se dispersa hacia comunidades cercanas.
Evacuaciones y medidas preventivas
Ante el incremento de la actividad, la Conred inició la evacuación de dos poblados ubicados en las inmediaciones del volcán y desplegó equipos de intervención estratégica en distintos sectores de la zona afectada.
Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de riesgo, activar los planes familiares de emergencia y preparar la denominada "Mochila de las 72 horas" para una posible evacuación.
Además, Bomberos Municipales de La Antigua Guatemala colaboraron en el traslado de familias de la aldea El Porvenir hacia un albergue habilitado por la Conred.
Como parte de las medidas preventivas, también se dispuso el cierre de la Ruta Nacional 14 debido al descenso de material piroclástico proveniente del volcán.
El volcán más activo de Centroamérica
El volcán de Fuego es un estratovolcán de 3.763 metros de altura que mantiene una actividad constante, con frecuentes explosiones de ceniza y emisiones de lava. Antes del episodio registrado este lunes, su última erupción importante se había producido en diciembre, cuando expulsó una columna de ceniza cercana a los 3.000 metros.
Su evento más devastador ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando una violenta erupción provocó flujos piroclásticos que sepultaron varias comunidades. Según datos oficiales, aquella tragedia dejó 202 personas fallecidas y otras 229 desaparecidas.
Ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, el volcán permanece bajo vigilancia permanente debido a su elevada actividad y al riesgo que representa para las poblaciones cercanas.