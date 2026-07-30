Erupción n° 52 desde 2024

El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción y lanzó fuentes de lava de más de 150 metros en Hawái

El fenómeno sorprendió a los residentes de la isla y a los turistas que se encontraban en las cercanías, quienes fueron evacuados por precaución. Las autoridades locales han emitido alertas y recomendaciones para evitar acercarse a las zonas de riesgo.