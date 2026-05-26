Confusión en Filipinas

Un video del volcán Mayón se volvió viral tras la aparición de un supuesto meteorito

Las imágenes generaron sorpresa y miles de especulaciones en redes sociales luego de mostrar una intensa luz sobre el volcán Mayón. Muchos usuarios creyeron que se trataba del impacto de un meteorito, pero la explicación oficial fue muy diferente.