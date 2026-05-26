Un fenómeno registrado sobre el volcán Mayón, uno de los más conocidos de Filipinas, captó la atención de miles de personas en redes sociales durante los últimos días. Las imágenes mostraban una intensa luz cruzando el cielo y una aparente explosión cerca del cráter, lo que llevó rápidamente a especular con la caída de un meteorito.
Un video del volcán Mayón se volvió viral tras la aparición de un supuesto meteorito
Las imágenes generaron sorpresa y miles de especulaciones en redes sociales luego de mostrar una intensa luz sobre el volcán Mayón. Muchos usuarios creyeron que se trataba del impacto de un meteorito, pero la explicación oficial fue muy diferente.
El video comenzó a circular con fuerza y acumuló millones de reproducciones. La combinación entre el resplandor y la actividad del volcán generó teorías de todo tipo y muchos usuarios interpretaron que se trataba de un evento astronómico inusual.
Sin embargo, especialistas y autoridades aclararon que el fenómeno observado no estuvo relacionado con el impacto de ningún objeto espacial. Según las explicaciones difundidas posteriormente, lo que se veía correspondía a un efecto visual vinculado con la actividad volcánica y las condiciones atmosféricas del momento.
El volcán Mayón es reconocido por su actividad constante y por producir emisiones de gases, vapor y materiales volcánicos que, bajo determinadas condiciones de luz y grabación, pueden generar imágenes llamativas o engañosas.
Aunque inicialmente muchas personas hablaron de un supuesto meteorito, no hubo reportes oficiales que indicaran un impacto ni consecuencias vinculadas a un evento de ese tipo en la zona.