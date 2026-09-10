El estado de Paraná registró dos tornados en menos de 24 horas, entre la tarde del miércoles 9 de septiembre y la madrugada del jueves 10. Los fenómenos fueron confirmados por el Sistema Meteorológico de Paraná (Simepar) en Francisco Alves, en el noroeste del estado, y Espigão Alto do Iguaçu, en la región Centro-Sur.
Dos tornados golpearon el suroeste de Brasil en menos de 24 horas: destrozos, árboles caídos y escuelas afectadas
Los fenómenos fueron confirmados por el Simepar en Francisco Alves y Espigão Alto do Iguaçu. Hubo daños en áreas rurales y establecimientos educativos.
Los dos episodios estuvieron vinculados con supercélulas, tormentas de gran organización e intensidad que pueden generar fenómenos severos, entre ellos tornados, granizo y ráfagas de viento destructivas. La situación provocó daños en distintos sectores de ambas localidades.
El primer tornado se produjo en Francisco Alves
El primer fenómeno fue registrado alrededor de las 17 del miércoles en Francisco Alves. De acuerdo con el Simepar, tuvo una duración breve y se desarrolló sobre un área pequeña y localizada del municipio.
Hasta el momento de la evaluación difundida por MetSul, no se habían identificado daños directamente vinculados con el tornado, por lo que los meteorólogos todavía no habían determinado su intensidad.
Sin embargo, la supercélula que generó el fenómeno produjo otros impactos. En diferentes sectores de Francisco Alves se registró una fuerte caída de granizo, que provocó daños y pérdidas, especialmente en establecimientos rurales.
Según información proporcionada por la municipalidad, alrededor de diez productores agropecuarios resultaron afectados por la tormenta. Algunas de las propiedades alcanzadas registraron perjuicios considerados totales.
Espigão Alto do Iguaçu sufrió los mayores daños
El segundo tornado ocurrió cerca de las 0.40 del jueves en Espigão Alto do Iguaçu. Se produjo durante una tormenta que afectó diferentes puntos del municipio durante la noche y la madrugada.
En esta localidad, los daños fueron más importantes. Una plantación de eucaliptos ubicada cerca de la unidad industrial de Coasul quedó prácticamente destruida. Las imágenes posteriores al temporal mostraron decenas de árboles derribados y dispersos sobre el terreno.
El temporal también alcanzó propiedades rurales y provocó destrozos en distintos sectores. Dos escuelas del distrito de Boa Vista de São Roque resultaron afectadas: la Escuela Municipal Li Carlos Passaia y la Escuela Estadual Pedro Rufino.
Como consecuencia de los daños, las clases fueron suspendidas. Hasta la última actualización difundida no se habían reportado personas heridas en Espigão Alto do Iguaçu.
Equipos de la Defensa Civil y de la municipalidad trabajaron durante la mañana para relevar los daños, asistir a las familias afectadas y determinar si existían otros sectores perjudicados.
El Simepar confirmó posteriormente que los daños habían sido provocados por un tornado. La intensidad del fenómeno todavía deberá ser determinada mediante una evaluación detallada de las estructuras y elementos afectados.
La clasificación se realizará según los criterios de la Escala Fujita, que relaciona las características de los daños observados con una estimación de la velocidad de los vientos.
La sucesión de dos tornados en menos de 24 horas refleja la intensidad de la inestabilidad atmosférica que afectó al estado brasileño. Además de estos fenómenos, las tormentas generaron registros de granizo, lluvias intensas, caída de árboles, voladuras de techos y otros daños.
MetSul señaló que el contexto atmosférico también está marcado por la presencia de El Niño, que no provoca tornados directamente, pero puede favorecer condiciones propicias para tormentas severas en el sur de Brasil.
La combinación de aire cálido y húmedo, masas de aire frío, inestabilidad y fuerte cizalladura del viento puede favorecer la formación de supercélulas, algunas de las cuales tienen capacidad para producir granizo, vendavales y tornados.