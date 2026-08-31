Un fuerte temporal azotó Telêmaco Borba, en el estado brasileño de Paraná, durante las primeras horas de la noche del lunes 31 de agosto. La tormenta estuvo acompañada por intensas ráfagas de viento, lluvia y descargas eléctricas.
Un fuerte temporal causó destrozos en Telêmaco Borba y reportaron personas heridas
La tormenta golpeó la ciudad de Paraná durante la noche del lunes, con ráfagas, actividad eléctrica, cortes de energía y daños. Aún no hay un balance oficial de víctimas.
Las primeras publicaciones difundidas desde la zona informaron que hubo destrozos y personas heridas. Sin embargo, hasta el momento no se comunicó oficialmente la cantidad de lesionados ni su estado de salud.
Árboles caídos y cortes de energía
El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná registró 13,9 milímetros de lluvia durante la jornada. El impacto del fenómeno estuvo asociado principalmente a la intensidad del viento.
En el barrio Jardim Alegre, el Cuerpo de Bomberos atendió la caída de un árbol sobre dos vehículos. En esa intervención no hubo personas lesionadas, según la información divulgada por medios locales.
La tormenta también provocó interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores. No se había difundido un relevamiento consolidado sobre viviendas, comercios, vehículos o infraestructura afectados.
La región estaba bajo alerta
Paraná se encontraba alcanzado por advertencias meteorológicas ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de entre 60 y 100 kilómetros por hora.
Los avisos señalaban riesgos de cortes de energía, caída de árboles, daños en construcciones, anegamientos y complicaciones en el tránsito. Las autoridades habían recomendado permanecer en lugares protegidos durante el paso de las tormentas.
Hasta la publicación de los primeros reportes, los organismos competentes no habían clasificado oficialmente el fenómeno como tornado. El balance de personas afectadas y daños materiales permanecía en elaboración.