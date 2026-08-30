Las fuertes lluvias, el granizo y las ráfagas de viento provocaron daños en al menos 23 municipios de Santa Catarina, Brasil, durante el fin de semana. Florianópolis fue una de las zonas más afectadas, con más de 1.000 familias damnificadas. Además, una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo.
Brasil: fuerte tormenta con granizo provocó susto en las playas de Canasvieiras
Granizo de gran tamaño impactó Canasvieiras, dañando techos y causando cortes de energía. Florianópolis declaró emergencia para asistir a los damnificados.
El temporal comenzó a intensificarse durante la noche del viernes y se extendió hasta la madrugada del domingo, con reportes de viviendas afectadas, techos destruidos, caída de árboles, cortes de energía y caminos interrumpidos en distintos puntos del estado brasileño.
En Florianópolis, la tormenta de granizo afectó a más de 1.000 familias, principalmente en la zona norte de la isla. En Canasvieiras, el tamaño y la intensidad del granizo provocaron importantes daños en los techos de las viviendas. Las autoridades locales desplegaron equipos para relevar los daños y distribuir lonas entre los damnificados.
Ante la magnitud del temporal, que fue registrado en videos por los habitantes, Florianópolis declaró el estado de emergencia en el norte de la isla, una medida que permite agilizar las tareas de asistencia y respuesta.
La situación también fue crítica en otros municipios. Biguaçu registró daños en unas 250 viviendas, mientras que en Ipuaçu fueron afectadas 210 casas, en Bom Jesus 81 y en Quilombo 32. En Quaraí, aunque pertenece a Rio Grande do Sul, otro de los estados alcanzados por el temporal, también se registraron cientos de viviendas dañadas.
En total, cinco municipios de Santa Catarina declararon el estado de emergencia: Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu, Biguaçu y Florianópolis.
Dos muertos y destrucción en el sur de Brasil
Al menos dos muertos, entre ellos un niño, provocó una atípica tormenta de granizo en el sur de Brasil que afectó a 21 municipios del estado de Rio Grande do Sul y dañó más de 1.600 viviendas, informó hoy sábado la Defensa Civil.
La región se encuentra en alerta por eventos climáticos extremos asociados a la corriente de El Niño, como temporales y lluvias por encima del promedio histórico, además de fuertes vientos y granizo.
Rio Grande do Sul, uno de los estados más ricos de Brasil y fronterizo con Argentina y Uruguay, sufrió en 2024 una de las mayores tragedias climáticas de su historia, cuando las inundaciones afectaron cerca del 90 por ciento de su territorio y dejaron más de 180 muertos.
Según el último balance de la Defensa Civil, al menos 28 personas tuvieron que abandonar sus viviendas desde la noche del viernes a causa de los daños provocados por los temporales, registrados entre el viernes y la madrugada del sábado.
El municipio más afectado fue Tres Palmeiras, en el norte del estado y a 200 kilómetros de la frontera con Argentina, donde el granizo dañó unas 1.000 viviendas y afectó cerca del 60 por ciento del área municipal.
El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que provoca alteraciones en los patrones de vientos y lluvias en distintas partes del mundo.