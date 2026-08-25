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Subsidios para damnificados

Ya son 331 los muertos y 240 los desaparecidos tras el terremoto en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 provocó graves daños en viviendas e infraestructura, mientras continúan las tareas de búsqueda y remoción de escombros en las zonas afectadas.

Equipos de emergencia continúan removiendo escombros en las zonas afectadas.Equipos de emergencia continúan removiendo escombros en las zonas afectadas.
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto dejó hasta el momento 331 personas fallecidas, según el último balance difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El movimiento también provocó 4.439 heridos y dejó a 361.353 personas afectadas en 494 municipios. Además, unas 240 personas permanecen desaparecidas entre los escombros, de acuerdo con el relevamiento nacional.

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Miles de viviendas afectadas

El fenómeno provocó importantes daños en distintas zonas del país. Según el balance preliminar, 603 edificios colapsaron, mientras que 31.540 viviendas quedaron destruidas y otras 178.555 sufrieron daños.

La infraestructura sanitaria, educativa y comunitaria también resultó afectada. Se registraron averías en 378 centros de salud, 3.731 centros educativos y 4.170 centros comunitarios.

Colombian Army members remove debris, as search operations continue following an August 10 earthquake, at the Torres de Limonar building in Cali, Colombia, August 17, 2026. REUTERS/Sergio Acero TPX IMAGES OF THE DAYEl terremoto provocó daños en miles de viviendas y edificios del país.

A estos daños se suman problemas en 441 vías, 118 acueductos, 73 puentes vehiculares, 16 puentes peatonales y cinco aeropuertos. Desde la UNGRD aclararon que se trata de cifras preliminares que continúan en proceso de consolidación.

Comenzó la asistencia

En la ciudad de Buenaventura, donde el terremoto provocó la destrucción de 954 viviendas y daños en otras 9.200, comenzaron a distribuirse subsidios destinados a las personas afectadas, según se informó.

La situación de los damnificados continúa siendo atendida mientras avanzan los relevamientos sobre los daños provocados por el movimiento telúrico.

People attend a candlelight vigil in memory of the victims of the August 10 earthquake, in Cali, Colombia, August 17, 2026. REUTERS/Sergio Acero TPX IMAGES OF THE DAYLas tareas de búsqueda continúan para localizar a las personas desaparecidas.

Zonas afectadas

En Quibdó, capital del departamento de Chocó, comenzó este lunes la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

“Hoy ha comenzado formalmente la reconstrucción de Colombia y lo estamos haciendo desde Quibdó. Esta fue la primera ciudad que visité tan pronto ocurrió la tragedia y es donde vamos a empezar la reconstrucción de la Patria Milagro”, expresó el mandatario.

Quibdó fue señalada como uno de los sectores más afectados por el movimiento registrado el 10 de agosto.

Búsqueda entre los escombros

Mientras avanzan las tareas de reconstrucción, los equipos de emergencia continúan trabajando en diferentes localidades para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

En Cali, Pereira, Manizales y otros municipios afectados se mantienen las labores de remoción de escombros. El objetivo es avanzar en la búsqueda de quienes todavía no fueron localizados y evaluar el impacto que dejó el terremoto en cada zona.

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