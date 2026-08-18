Misión humanitaria

32 militares argentinos viajarán a Colombia para asistir a las víctimas del terremoto

Las Fuerzas Armadas argentinas enviarán dos aeronaves: un avión Hércules C-130 y un Embraer RJ-140. Llevan potabilizadoras de agua, cocinas de campaña y sistemas de comunicaciones hacia el departamento del Chocó, una de las zonas más devastadas por el sismo de magnitud 7,4.