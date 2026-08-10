Aniversario

F-16 en el cielo argentino: así fue el pasaje aéreo de los cazas por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea

La institución fue creada a partir de la Escuela de Aviación Militar, el 10 de agosto de 1912. A lo largo de más de un siglo participó en operaciones de paz, misiones humanitarias, actividades en la Antártida y la defensa de las Islas Malvinas.