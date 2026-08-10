Este lunes 10 de agosto se cumplen 114 años de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, una institución cuya historia comenzó en los primeros años de la aviación militar y que atravesó distintas etapas de la vida del país.
F-16 en el cielo argentino: así fue el pasaje aéreo de los cazas por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea
La institución fue creada a partir de la Escuela de Aviación Militar, el 10 de agosto de 1912. A lo largo de más de un siglo participó en operaciones de paz, misiones humanitarias, actividades en la Antártida y la defensa de las Islas Malvinas.
Desde sus orígenes, la formación de aviadores y el desarrollo de capacidades aeronáuticas fueron parte de un proceso que llevó a la Argentina a ocupar un lugar destacado en la historia de la aviación regional.
Mientras se desarrolla este lunes el acto por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, los nuevos cazas F-16 se convirtieron en uno de los principales protagonistas de la jornada.
Las aeronaves realizaron un pasaje aéreo sobre Buenos Aires en el marco de las actividades previstas por la celebración, una escena que permite observar a estos aviones de combate integrados a una ceremonia de la institución.
La Base Aérea Militar Morón es sede del acto central y el despliegue de los F-16 forma parte de la nueva etapa tecnológica que atraviesa la Fuerza Aérea.
De la Escuela de Aviación a una historia marcada misiones internacionales
La historia de la aviación militar argentina se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la actividad aeronáutica todavía estaba dando sus primeros pasos. La creación de la Escuela de Aviación Militar en 1912 permitió establecer un espacio específico para la formación de pilotos y sentó las bases para el desarrollo posterior de capacidades vinculadas con la aviación militar.
Desde entonces, distintas generaciones de hombres y mujeres formaron parte de la institución. La experiencia acumulada durante décadas permitió ampliar las funciones de la Fuerza Aérea y participar en diferentes escenarios fuera y dentro del territorio argentino.
Uno de ellos fue la Antártida, donde la actividad aérea adquirió un papel relevante para las operaciones y el apoyo a las tareas que se desarrollan en el continente blanco. A esto se sumaron campañas humanitarias y acciones de asistencia a la comunidad, además de la participación en Operaciones de Paz.
Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su historia está relacionado con la Guerra de Malvinas de 1982. La actuación de la Fuerza Aérea durante el conflicto quedó asociada a las operaciones realizadas durante la defensa de las islas y a la pérdida de integrantes de la institución.
El aniversario constituye, por eso, una oportunidad para recuperar una historia que combina formación profesional, desarrollo tecnológico, operaciones militares y participación en diferentes misiones.
La experiencia acumulada durante esos 114 años es presentada por el Ministerio de Defensa como uno de los principales activos de la institución para afrontar los desafíos actuales. La idea es que las capacidades construidas durante más de un siglo funcionen como base para una nueva etapa.
En ese recorrido también aparece un aspecto menos visible para el público: detrás de cada aeronave hay personal especializado, infraestructura, mantenimiento, entrenamiento y sistemas de planificación que permiten sostener una capacidad aérea.
La evolución de la aviación militar no depende solamente de incorporar aviones más modernos. También requiere adaptar procedimientos, formar personal y actualizar las instalaciones necesarias para operar con nuevas tecnologías.
Ese es precisamente uno de los desafíos que plantea la incorporación del nuevo sistema de armas.
Los F-16 y el cambio tecnológico que atraviesa a la institución
La llegada del F-16 representa uno de los principales cambios de la etapa actual. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la implementación del sistema no se limita a sumar una nueva aeronave al equipamiento existente, sino que implica modificar diferentes áreas de funcionamiento de la Fuerza Aérea.
Entre ellas se encuentran la doctrina, el adiestramiento, la infraestructura, el mantenimiento y la interoperabilidad con otras fuerzas aéreas.
La palabra “interoperabilidad” refiere, en términos simples, a la capacidad de distintas fuerzas y sistemas para trabajar de manera coordinada. En el ámbito militar, esto requiere procedimientos compatibles, entrenamiento y sistemas tecnológicos que permitan operar de manera conjunta.
El F-16, en ese sentido, supone una exigencia adicional para la preparación del personal. Los pilotos deben entrenarse para operar el nuevo sistema y los equipos técnicos deben adquirir conocimientos específicos para su mantenimiento.
También deben adecuarse las instalaciones destinadas a recibir y sostener las aeronaves. La incorporación de tecnología implica, por lo tanto, un proceso más amplio que comienza antes de que un avión entre en servicio y continúa durante toda su vida operativa.
Desde Defensa consideran que este proceso marca el comienzo de una transformación de la Fuerza Aérea hacia una estructura preparada para las exigencias tecnológicas del siglo XXI.
El aniversario número 114 encuentra así a la institución entre dos tiempos: por un lado, una historia construida desde aquellos primeros vuelos y por las generaciones que participaron en distintos momentos de la vida nacional; por otro, una etapa de actualización tecnológica que busca modificar las capacidades con las que Argentina afrontará sus necesidades de defensa.
La fecha sirve también para recuperar el recorrido de una institución que tuvo presencia en escenarios muy diferentes: desde la formación de los primeros aviadores hasta las operaciones en Malvinas, desde las misiones internacionales hasta las actividades en la Antártida y las campañas de asistencia a la comunidad.
A 114 años de aquel 10 de agosto de 1912, la Fuerza Aérea Argentina encara una nueva etapa con el desafío de combinar esa experiencia acumulada con tecnologías y formas de entrenamiento diferentes.
La incorporación de los F-16 constituye, en ese marco, uno de los principales puntos de ese proceso. El desafío no pasa solamente por disponer de nuevas aeronaves, sino por construir alrededor de ellas una estructura capaz de aprovechar sus capacidades y sostenerlas en el tiempo.
La historia iniciada con aquella Escuela de Aviación Militar continúa así en un escenario muy diferente al de hace más de un siglo, pero con una misma cuestión de fondo: cómo adaptar una institución dedicada al espacio aéreo a las transformaciones tecnológicas y estratégicas de cada época.