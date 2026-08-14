Seis trabajadores quedaron atrapados el viernes (14.08.2026) en una mina en Colombia luego de una explosión, informaron las autoridades locales. Posteriormente "cinco de los seis trabajadores que permanecían atrapados fueron hallados sin vida", informó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado de prensa.
Cinco muertos tras explosión en una mina en Colombia
Se busca a un sexto empleado de la explotación minera que había quedado atrapado junto a sus compañeros.
"En este momento, los socorredores mineros de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM en Ubaté mantienen de manera ininterrumpida las labores de búsqueda y rescate para localizar al sexto trabajador, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias", añadió la ANM.
Búsqueda del sexto trabajador
Los seis trabajadores del yacimiento en el municipio rural de Cucunubá (centro) quedaron incomunicados tras la explosión, mientras que un séptimo "logró salir por sus propios medios", dijo en redes Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento andino de Cundinamarca.
En la zona carbonífera cercana a la capital Bogotá operan cientos de pequeñas minas artesanales, en ocasiones ilegales o con permisos vencidos, donde las explosiones por acumulación de gases y los derrumbes son frecuentes.
Condiciones de las minas en Colombia
Un equipo de socorristas "adelanta labores de búsqueda y rescate" de los mineros que quedaron encerrados en el yacimiento por "una explosión de gas metano", aseguró la ANM.
Las labores de rescate se hicieron mientras equipos de rescate de todo el país son movilizados a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que esta semana dejó 278 muertos y miles de estructuras colapsadas.