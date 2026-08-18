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Shakira donará un millón de dólares tras el terremoto en Colombia para reconstruir escuelas

La cantante se sumó a las tareas de asistencia junto al filántropo Howard Graham Buffett y anunció un plan para recuperar instituciones educativas afectadas en el departamento de Chocó.

La artista anunció una importante ayuda para recuperar instituciones educativas dañadas.La artista anunció una importante ayuda para recuperar instituciones educativas dañadas.
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La cantante colombiana Shakira se sumó a las acciones de ayuda para las personas afectadas por el terremoto que golpeó al departamento de Chocó el pasado 10 de agosto. Durante su visita a la zona, anunció que destinará recursos para colaborar con la reconstrucción de instituciones educativas dañadas por el desastre.

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La artista llegó a Colombia junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien impulsará la construcción de diez nuevas escuelas en el departamento. La iniciativa contará con el respaldo de la Fundación Pies Descalzos, vinculada a la cantante.

Compromiso con la Universidad Tecnológica

Durante su visita, Shakira expresó que concentrará sus esfuerzos en la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones afectadas por el terremoto.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, afirmó la cantante ante la prensa. En ese mismo contexto, explicó que Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos para avanzar con la construcción de diez establecimientos educativos.

Rescue workers search through rubble following an earthquake, in Quibdo, Colombia, August 10, 2026, in this screengrab taken from video. Gobernacion del Choco/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDITLa cantante pidió que los niños puedan regresar a las aulas tras la emergencia.

La artista remarcó además la importancia de garantizar la continuidad de las clases, especialmente para los niños que viven en las zonas afectadas.

“Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.

Una donación de un millón de dólares

La iniciativa también contempla una inversión destinada a recuperar escuelas que sufrieron daños como consecuencia del terremoto. Con el respaldo de Global Citizen y la promotora Live Nation, se destinará un total de un millón de dólares para esta tarea.

Shakira en el show de medio tiempo en el Mundial 2026.La cantante pidió que los niños puedan regresar a las aulas tras la emergencia.

Además, Shakira hizo un llamado a otros países para que se sumen a la asistencia para el departamento. En particular, pidió colaboración a Canadá, Japón y Reino Unido para acompañar los trabajos de reconstrucción.

La cantante planteó la necesidad de sostener la ayuda más allá de la emergencia inmediata y reclamó que las comunidades afectadas no queden relegadas una vez que finalice la etapa crítica.

La preocupación por los afectados

Shakira también se refirió a la situación histórica que atraviesa Chocó y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría dejar el terremoto cuando termine el estado de emergencia.

“Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, señaló.

A woman reacts as she attends a candlelight vigil in memory of the victims of the August 10 earthquake, in Cali, Colombia, August 17, 2026. REUTERS/Sergio Acero TPX IMAGES OF THE DAYLa artista anunció una importante ayuda para recuperar instituciones educativas dañadas.

Con ese planteo, la cantante destacó la necesidad de que las tareas de reconstrucción continúen una vez superada la primera etapa de asistencia y que los chicos puedan regresar a las aulas.

La recorrida

Durante su estadía en Colombia, Shakira y Buffett recorrieron algunas de las zonas afectadas de Quibdó y visitaron el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla.

También mantuvieron un encuentro con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, como parte de las actividades realizadas durante su visita al departamento.

La presencia de la cantante y el anuncio de las obras se produjeron mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda vinculadas con el terremoto que afectó a la región.

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