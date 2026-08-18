La cantante colombiana Shakira se sumó a las acciones de ayuda para las personas afectadas por el terremoto que golpeó al departamento de Chocó el pasado 10 de agosto. Durante su visita a la zona, anunció que destinará recursos para colaborar con la reconstrucción de instituciones educativas dañadas por el desastre.
Shakira donará un millón de dólares tras el terremoto en Colombia para reconstruir escuelas
La cantante se sumó a las tareas de asistencia junto al filántropo Howard Graham Buffett y anunció un plan para recuperar instituciones educativas afectadas en el departamento de Chocó.
La artista llegó a Colombia junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien impulsará la construcción de diez nuevas escuelas en el departamento. La iniciativa contará con el respaldo de la Fundación Pies Descalzos, vinculada a la cantante.
Compromiso con la Universidad Tecnológica
Durante su visita, Shakira expresó que concentrará sus esfuerzos en la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones afectadas por el terremoto.
“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, afirmó la cantante ante la prensa. En ese mismo contexto, explicó que Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos para avanzar con la construcción de diez establecimientos educativos.
La artista remarcó además la importancia de garantizar la continuidad de las clases, especialmente para los niños que viven en las zonas afectadas.
“Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.
Una donación de un millón de dólares
La iniciativa también contempla una inversión destinada a recuperar escuelas que sufrieron daños como consecuencia del terremoto. Con el respaldo de Global Citizen y la promotora Live Nation, se destinará un total de un millón de dólares para esta tarea.
Además, Shakira hizo un llamado a otros países para que se sumen a la asistencia para el departamento. En particular, pidió colaboración a Canadá, Japón y Reino Unido para acompañar los trabajos de reconstrucción.
La cantante planteó la necesidad de sostener la ayuda más allá de la emergencia inmediata y reclamó que las comunidades afectadas no queden relegadas una vez que finalice la etapa crítica.
La preocupación por los afectados
Shakira también se refirió a la situación histórica que atraviesa Chocó y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría dejar el terremoto cuando termine el estado de emergencia.
“Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, señaló.
Con ese planteo, la cantante destacó la necesidad de que las tareas de reconstrucción continúen una vez superada la primera etapa de asistencia y que los chicos puedan regresar a las aulas.
La recorrida
Durante su estadía en Colombia, Shakira y Buffett recorrieron algunas de las zonas afectadas de Quibdó y visitaron el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla.
También mantuvieron un encuentro con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, como parte de las actividades realizadas durante su visita al departamento.
La presencia de la cantante y el anuncio de las obras se produjeron mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda vinculadas con el terremoto que afectó a la región.