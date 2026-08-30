Un tornado de gran tamaño fue registrado en Dionísio Cerqueira, en el extremo oeste del estado brasileño de Santa Catarina. La localidad comparte frontera con Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones.
Un enorme tornado sorprendió a Santa Catarina, en la frontera con Misiones
El fenómeno fue registrado en Dionísio Cerqueira, ciudad brasileña lindera con Bernardo de Irigoyen. La región permanecía bajo condiciones de fuertes tormentas.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un amplio embudo que desciende desde la base de la tormenta y toca tierra. Cazadores de tormentas que se encontraban en la zona también reportaron el fenómeno
El tornado cerca de Misiones
La formación ocurrió después del paso de una celda de tormenta por el noreste misionero. El sistema continuó su desplazamiento sobre territorio brasileño y adquirió rotación en las proximidades de Dionísio Cerqueira.
Los primeros reportes no precisaron la extensión del recorrido ni la velocidad alcanzada por los vientos. Tampoco se había difundido una clasificación oficial de su intensidad en la escala Fujita.
Las autoridades continuaban relevando la zona para establecer si hubo daños en viviendas, infraestructura, tendidos eléctricos o áreas rurales.
Alerta por tormentas severas
El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil había anticipado un cierre de agosto con tormentas y posible caída de granizo en la región sur del país.
Además, se emitió una advertencia de gran peligro para municipios de Santa Catarina y Río Grande do Sul. El aviso contemplaba lluvias intensas, ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y posible granizo.
Entre los riesgos señalados se encontraban daños en construcciones, cortes de electricidad, caída de árboles, anegamientos y complicaciones en rutas. La Defensa Civil brasileña puede ser contactada mediante el 199 y los bomberos, a través del 193.