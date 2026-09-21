Un intenso temporal de lluvia, viento y granizo golpeó a distintas localidades del sur de Brasil y dejó importantes daños materiales, con calles anegadas, árboles caídos y destrozos en viviendas. Las consecuencias más severas se registraron en el estado de Rio Grande do Sul, donde las fuertes ráfagas provocaron complicaciones en diferentes municipios.
Feroz temporal en el sur de Brasil: lluvias, vientos de más de 100 km/h y granizo causaron destrozos
Las tormentas provocaron anegamientos, caída de árboles y daños en viviendas en Rio Grande do Sul. El sistema también había afectado a Uruguay y distintas zonas de Argentina.
Según reportes de medios brasileños, entre ellos GZH, las tormentas afectaron tanto a localidades de la región serrana como a ciudades del sur del estado. En Río Grande, las ráfagas alcanzaron los 113 kilómetros por hora, una intensidad que provocó caída de árboles y voladuras de techos.
El fenómeno se desarrolló en un contexto de inestabilidad que afectó a distintas regiones del centro-sur de Brasil durante septiembre, con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, vendavales y episodios de granizo.
Daños en Rio Grande do Sul
En la región de la Serra Gaúcha, las precipitaciones provocaron anegamientos, caída de árboles y deslizamientos de barrancas. Las lluvias complicaron la circulación y generaron inconvenientes en distintos puntos de la zona.
En Río Grande, en tanto, las ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora ocasionaron daños en viviendas y estructuras, además de derribar árboles. La intensidad del viento estuvo entre los principales factores que agravaron las consecuencias del temporal.
Los reportes también dieron cuenta de destrozos en otros municipios del estado, en un escenario marcado por la combinación de precipitaciones abundantes y fuertes vientos.
La sucesión de fenómenos meteorológicos severos durante septiembre había mantenido bajo atención a distintas regiones brasileñas. El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) advirtió sobre condiciones atmosféricas favorables para tormentas intensas, con riesgo de granizo, vendavales y otros eventos capaces de generar daños materiales.
Un frente que cruzó la región
El temporal que afectó al sur brasileño se inscribe en una secuencia de inestabilidad que también tuvo consecuencias en Uruguay y Argentina. En territorio uruguayo, las tormentas provocaron caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y daños en distintas localidades del interior.
Según informó El País de Uruguay, las fuertes precipitaciones y las ráfagas generaron inconvenientes en varias zonas, con afectaciones en el tendido eléctrico y complicaciones para los habitantes.
En Argentina, en tanto, una fuerte tormenta provocó destrozos en distintas provincias del centro del país. En algunas localidades se registró granizo de gran tamaño, comparable al de una mandarina, que ocasionó daños materiales.
La sucesión de episodios volvió a poner en evidencia el alcance regional de los sistemas de tormentas que avanzan sobre el sur de Sudamérica y que pueden generar, en pocas horas, fenómenos de distinta intensidad en varios países.
Aunque las consecuencias variaron según la localidad, la combinación de lluvias intensas, ráfagas y granizo fue uno de los factores comunes de los episodios registrados en Brasil, Uruguay y Argentina.