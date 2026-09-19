Una intensa tormenta sorprendió este sábado por la tarde a vecinos de la ciudad de Córdoba, donde se registró una fuerte caída de granizo en distintos sectores de la zona noroeste de la capital provincial.
Un feroz granizo golpeó a Córdoba capital
La piedra cayó con fuerza en barrios del noroeste, mientras las lluvias alcanzaron distintos sectores de la ciudad y complicaron la circulación en rutas y accesos.
El fenómeno se hizo sentir especialmente en barrios como Villa Belgrano y Argüello, donde los habitantes registraron videos del momento en que comenzó la pedrea y compartieron las imágenes en redes sociales.
La tormenta llegó después de las primeras precipitaciones registradas durante la tarde, en una jornada marcada por condiciones de inestabilidad y probabilidad de lluvias y tormentas.
En algunos sectores, los granizos alcanzaron un tamaño similar al de los cubos de hielo comerciales, según los registros difundidos por vecinos.
Granizo en barrios
La caída de piedra sorprendió a residentes de distintos puntos de la zona noroeste de Córdoba. Los videos compartidos permitieron observar la intensidad del fenómeno y la rapidez con la que se desarrolló.
Villa Belgrano y Argüello estuvieron entre los barrios donde se reportó la caída de granizo. Las imágenes mostraron la precipitación de hielo durante el avance de la tormenta.
El episodio se produjo en el marco de una jornada con condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de variada intensidad en la provincia.
El Servicio Hidrometeorológico de Córdoba había advertido sobre la posibilidad de lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída de granizo.
Las condiciones meteorológicas comenzaron a desmejorar en sectores serranos y luego las tormentas avanzaron hacia diferentes áreas del centro provincial.
Lluvias y rutas
Además de la caída de granizo, las precipitaciones alcanzaron distintos corredores viales de Córdoba.
Se registraron lluvias en sectores de la avenida Circunvalación, la autopista Córdoba-Carlos Paz y la autovía 5, donde las condiciones de circulación pudieron verse afectadas por el agua sobre la calzada.
Ante este escenario, se recomienda circular con precaución, mantener distancia entre vehículos y reducir la velocidad durante las precipitaciones.
La presencia de agua puede disminuir la adherencia de los neumáticos y reducir la visibilidad, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.
La inestabilidad continuará durante las próximas horas, con posibilidad de nuevas tormentas y ráfagas de viento en distintos sectores de la provincia.
Las imágenes registradas por los vecinos reflejaron el impacto de la tormenta en la capital cordobesa, donde el granizo volvió a ser protagonista de una jornada de tiempo inestable.