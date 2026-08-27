Un fuerte temporal afectó durante la mañana de este jueves a distintas localidades del centro-sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con caída de granizo, intensas ráfagas y daños materiales. Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz, San Genaro y Casalegno estuvieron entre las zonas más afectadas.
Fotos y videos de la feroz tormenta que golpeó Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
El fenómeno climático atravesó durante la mañana distintos sectores del centro-sur santafesino, previo a generarse en tierras cordobesas. Luego se trasladó a localidades entrerrianas. Hubo caída de piedras, árboles y voladuras de techos.
En varios sectores, el granizo cubrió las calles y generó escenas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Las tormentas también alcanzaron a Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y sectores del Cordón Industrial.
Daños en Las Rosas
Uno de los puntos donde el temporal tuvo mayor impacto fue Las Rosas. El intendente Javier Meyer señaló que el viento provocó la caída de árboles y que también hubo voladuras de techos.
Según explicó, cerca de las 8.30 el cielo se oscureció y comenzó una intensa caída de granizo acompañada por fuertes ráfagas. Frente a la situación, el municipio desplegó personal para relevar los daños y despejar las calles.
El jefe comunal indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían registrado heridos ni daños en viviendas de la zona urbana. Sí fue afectada una casa ubicada en el área rural, donde el viento provocó la voladura del techo.
El concejal Marcos Di Santo describió el episodio como un fenómeno que se desarrolló con mucha rapidez y que sorprendió a los vecinos. Mientras continuaban las tareas, se realizaba un relevamiento para determinar la magnitud de las consecuencias.
El temporal avanzó por el centro-sur
San Genaro también estuvo entre las localidades alcanzadas por la tormenta. Las imágenes registradas durante la mañana mostraron la intensidad de las condiciones meteorológicas y el avance del sistema sobre diferentes sectores de la provincia.
El fenómeno no se concentró únicamente en Las Rosas y San Genaro. También se reportaron condiciones adversas en Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, entre otras zonas.
Durante la mañana, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático había emitido avisos ante la posibilidad de fuertes vientos en distintas localidades del sur santafesino. Entre ellas figuraban Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto.
Más tarde, el área bajo advertencia se amplió a Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y Monte de Oca, con la posibilidad de tormentas, precipitaciones, ráfagas intensas y caída de granizo. Luego también fue incluido el Cordón Industrial.
La situación meteorológica continuaba generando inestabilidad en diferentes sectores de Santa Fe, con posibilidad de nuevas precipitaciones y tormentas durante la jornada.
En tanto, para Rosario se preveían probabilidades de lluvia durante la tarde y la noche, mientras que para la ciudad de Santa Fe también se contemplaba la posibilidad de precipitaciones.
El escenario podía extenderse durante los próximos días, con posibilidades de lluvias en distintas localidades de la provincia durante el fin de semana. Según el reporte citado, las condiciones mejorarían hacia el lunes, cuando se esperaba una jornada más estable.