En el sector productivo

Fotos y videos de la feroz tormenta que golpeó Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

El fenómeno climático atravesó durante la mañana distintos sectores del centro-sur santafesino, previo a generarse en tierras cordobesas. Luego se trasladó a localidades entrerrianas. Hubo caída de piedras, árboles y voladuras de techos.