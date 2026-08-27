El temporal dejó granizo y fuertes ráfagas durante la mañana de este jueves en San Genaro, Las Rosas y otras localidades del centro-sur de la provincia.
Granizo y fuertes ráfagas: así fue la tormenta en San Genaro y Las Rosas
La tormenta avanzó durante la mañana de este jueves por distintos sectores del centro-sur de Santa Fe, con granizo y fuertes ráfagas en San Genaro y Las Rosas. Un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo alcanza a cinco departamentos santafesinos y dos zonas de Entre Ríos.
La inestabilidad también alcanza a zonas de Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, con posibilidad de nuevas lluvias, actividad eléctrica y fenómenos puntuales durante la jornada.
La mañana de este jueves 27 de agosto comenzó con una fuerte inestabilidad en distintos sectores del centro-sur de Santa Fe.
San Genaro y Las Rosas fueron algunas de las localidades donde se registró caída de granizo y ráfagas intensas, en el marco de tormentas aisladas que avanzaron sobre la región.
Las imágenes y videos registrados durante el paso de la tormenta muestran la intensidad que alcanzó el fenómeno en distintos puntos.
En San Genaro, el video permite observar el desarrollo de la tormenta y las condiciones que se presentaron durante la mañana, mientras que en Las Rosas se registró la caída de granizo.
La situación no quedó limitada a esas dos localidades. También se reportaron condiciones de inestabilidad en sectores de Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca, el Cordón Industrial y zonas cercanas.
De acuerdo con la información meteorológica disponible, durante este jueves pueden continuar las precipitaciones, las ráfagas fuertes, la actividad eléctrica y la posibilidad de nuevas caídas puntuales de granizo.
Cómo fue la tormenta en San Genaro y Las Rosas
El fenómeno se presentó durante la mañana, cuando distintas áreas del sur y centro-sur santafesino comenzaron a registrar tormentas aisladas.
En Las Rosas, el granizo fue uno de los fenómenos más notorios. Las fotografías tomadas en la zona muestran la presencia de piedras de hielo luego del paso de la tormenta.
En San Genaro, en tanto, las imágenes registradas durante el temporal permiten dimensionar el cambio de las condiciones meteorológicas y la intensidad de las ráfagas asociadas al sistema de tormentas.
La información difundida indica que la región permanecía bajo condiciones de inestabilidad y que no se descartaba que las tormentas continuaran desarrollándose en otros sectores.
Además de las dos localidades santafesinas, el área bajo vigilancia comprendía sectores cercanos a Armstrong, Las Parejas y Monte de Oca, entre otras localidades.
¿Tiene relación con El Niño y cuánto puede durar esta situación?
La tormenta de este jueves se produjo en un contexto climático particular. No se puede atribuir este episodio puntual directamente al fenómeno de El Niño.
Sin embargo, el fenómeno sí modifica las condiciones generales de circulación atmosférica y puede aumentar la probabilidad de determinados patrones de precipitaciones en la región.
De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó en su actualización de agosto que las condiciones del sistema ENOS son compatibles con una fase cálida, es decir, El Niño, y estimó una probabilidad cercana al 100% de que esta fase se mantenga durante el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026.
Además, el organismo explicó esta semana que durante la fase cálida de El Niño aumenta en Argentina la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral, junto con una mayor frecuencia de episodios de lluvias intensas.
Dentro de este escenario pueden presentarse fenómenos de alto impacto como tormentas severas, granizo, ráfagas intensas y acumulados importantes de lluvia en períodos cortos.
Esto permite entender mejor el contexto de la tormenta que atravesó este jueves a San Genaro, Las Rosas y otras localidades, aunque no significa que cada tormenta que ocurra en Santa Fe sea causada por El Niño.
La influencia del fenómeno debe entenderse como un factor que modifica las probabilidades climáticas generales y no como una explicación directa de cada evento meteorológico.
El escenario previsto también permite anticipar que este tipo de situaciones puede seguir presentándose durante los próximos meses.
La influencia de El Niño forma parte de las perspectivas para la temporada 2026-2027, por lo que la provincia de Santa Fe puede continuar atravesando períodos de inestabilidad, lluvias intensas y tormentas de diferente intensidad hasta principios del año próximo.
Durante este jueves, la inestabilidad continuará sobre diferentes sectores de Santa Fe. La posibilidad de nuevas precipitaciones se mantiene junto con la probabilidad de actividad eléctrica, ráfagas fuertes y caída puntual de granizo en algunas áreas.