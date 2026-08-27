Centro-sur de Santa Fe

Granizo y fuertes ráfagas: así fue la tormenta en San Genaro y Las Rosas

La tormenta avanzó durante la mañana de este jueves por distintos sectores del centro-sur de Santa Fe, con granizo y fuertes ráfagas en San Genaro y Las Rosas. Un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo alcanza a cinco departamentos santafesinos y dos zonas de Entre Ríos.