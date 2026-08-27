Este jueves estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan lluvias persistentes y fuertes vientos en varias provincias, mientras que también habrá sectores alcanzados por otras advertencias.
Alerta por lluvias y fuertes vientos: qué provincias serán afectadas este jueves
Las condiciones adversas se concentrarán en varias regiones, con precipitaciones persistentes y ráfagas que podrían generar complicaciones durante la jornada.
El alerta por lluvias comprende el centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut.
En esas zonas se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia, aunque los registros podrían ser superiores en algunos sectores. En las áreas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.
Si el agua ingresa a una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico. Además, es conveniente contar con un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
Fuertes vientos en varias provincias
El viento también será protagonista durante la jornada. El alerta alcanza sectores del oeste de Catamarca, el sur de Salta y el oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el centro de San Juan y Mendoza, además de Neuquén, el oeste de Río Negro y el sureste de Chubut.
En esas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Se recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados, mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes. También se pide circular con precaución.
Alerta por viento Zonda
El centro de San Juan estará alcanzado además por un alerta por viento Zonda.
El fenómeno podría presentar velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora.
Entre sus posibles efectos se encuentran una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.
Qué se espera en las zonas cordilleranas
En la zona cordillerana de Mendoza continúa vigente un alerta de nivel naranja por nevadas fuertes y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 60 y 150 centímetros.
También se esperan nevadas en el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, donde los acumulados podrían ubicarse entre 30 y 60 centímetros.
En estos sectores, el viento y la nieve en suspensión podrían reducir considerablemente la visibilidad. Se recomienda circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve y evitar salir si no es imprescindible.