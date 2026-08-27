La mañana de este jueves 27 de agosto comenzó con varios datos que conviene tener en cuenta antes de salir. El clima se presenta inestable, hay intervenciones en distintas calles de la ciudad, se mantienen cortes programados de energía en numerosos sectores y algunos recorridos de colectivos tienen modificaciones.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 27 de agosto
En menos de cinco minutos, esta guía reúne los datos de clima, tránsito, transporte, servicios y pagos que pueden modificar la rutina de este jueves. La información fue elaborada a partir de las actualizaciones disponibles de El Litoral y de organismos oficiales consultados.
Además, continúa el calendario de pagos de ANSES, por lo que quienes tengan previsto concurrir a un banco o utilizar otro medio de cobro también pueden verificar previamente si les corresponde recibir el depósito durante esta jornada.
La idea es concentrar en una sola nota la información práctica que puede ayudar a evitar demoras, elegir mejor el horario de salida y anticipar posibles inconvenientes.
Clima en Santa Fe: tormentas, chaparrones y viento
Santa Fe comenzó el jueves con 15,7 °C, cielo mayormente nublado y una humedad del 97%. El viento soplaba del sur a 10 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable. Durante la mañana existe una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, con posibilidad de tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 16 °C.
Durante la tarde pueden registrarse chaparrones y la temperatura llegará a una máxima de 22 °C. El viento cambiará al sector sudeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Por la noche continuará la posibilidad de chaparrones. La temperatura bajará hasta unos 18 °C y el viento seguirá del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
El pronóstico extendido marca un descenso de las temperaturas para los próximos días: el viernes tendrá una mínima de 11 °C y máxima de 21 °C; el sábado, entre 14 °C y 20 °C; y el domingo, entre 11 °C y 19 °C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la tarde puede ser relativamente templada, la mañana comenzó fresca y húmeda y el viento puede aumentar durante la tarde. Para quienes permanezcan varias horas fuera de casa, también resulta conveniente llevar paraguas o algún elemento para protegerse de eventuales chaparrones.
Tránsito: varias calles tendrán cortes y reducción de calzada
El tránsito del área metropolitana tendrá este jueves varias intervenciones que pueden generar demoras, especialmente en calles céntricas y sectores donde se realizan trabajos de ASSA, bacheo, pintura u otras tareas.
Entre los cortes por intervenciones en la vía pública figuran avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga, Chacabuco entre Güemes y Avellaneda, Alejandro Greca en barrio El Pozo, 3 de Febrero entre San Jerónimo y 4 de Enero, Roque Sáenz Peña al 2400 y Costanera Este.
También habrá reducción de calzada en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, Urquiza y Bulevar Pellegrini, 25 de Mayo y Bulevar Pellegrini, además de otros puntos de la ciudad.
Las obras de ASSA son uno de los principales motivos de las restricciones en la circulación.
¿Qué tener en cuenta según el recorrido?
Si entrás al centro: conviene evitar las zonas con reducción de calzada y prever algunos minutos adicionales para llegar a destino.
Si circulás por avenida General López: hay una intervención entre San Martín y 25 de Mayo. En la intersección con 25 de Mayo se permitirá el giro a la derecha sobre avenida General López.
Si vas hacia barrio El Pozo: la intervención sobre Alejandro Greca genera modificaciones para el transporte público.
Si transitás por Entre Ríos: hay reducción de calzada por obras de ASSA y desvíos para colectivos.
En el material consultado no se incorporaron novedades específicas para el Puente Carretero, Circunvalación, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168 o la Autopista Santa Fe-Rosario. Por ese motivo, no corresponde atribuirles un estado particular sin una actualización verificable.
Colectivos: hay recorridos modificados
Las intervenciones también afectan a distintas líneas de colectivos.
En Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, la línea 16 modifica su recorrido de ida y circula por San Jerónimo, 3 de Febrero y 4 de Enero antes de retomar su recorrido habitual.
En Alejandro Greca, en barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 tienen modificaciones de recorrido en sus trayectos de ida y vuelta.
También hay cambios para la línea 16 en la zona de Laprida y Gutiérrez y modificaciones para las líneas 1, 3, 10, 11 y 15 por la intervención de 3 de Febrero entre San Jerónimo y 4 de Enero.
En Roque Sáenz Peña al 2477, la línea 9 modifica su recorrido de ida y circula por Tucumán, San José y Mendoza antes de retomar su recorrido habitual.
Recomendación: si dependés del colectivo para llegar al trabajo, la escuela o una consulta médica, conviene salir unos minutos antes y prestar atención a las modificaciones.
Cortes de luz: qué zonas están afectadas
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este jueves en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, vinculados con tareas de mantenimiento, reemplazo de postes y conductores, trabajos en subestaciones y despeje de electroductos.
En la ciudad de Santa Fe figuran interrupciones entre otros sectores en:
8 a 10: Juan del Campillo, Chacabuco, Vélez Sarsfield y avenida 7 Jefes.
8 a 10: Cibils, Lehmann, Reinares y Furlong Cardiff.
8 a 12: sectores delimitados por Hernandarias, Alberti, Menchaca y Vieiras.
8 a 12: Menchaca, Don Guanella, Padre Genesio y Arzeno.
8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto.
9 a 11: avenida Blas Parera, Berutti, Lehmann y Azcuénaga.
9:30 a 11:30: Colastiné Sur completo.
9:30 a 11:30: Piedrabuena, Pedroni, Figueroa y Grierson.
9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga.
9:30 a 11:30: Estado de Israel, Castelli, Castañaduy y Pasaje Santa Fe.
11 a 12: avenida Blas Parera, Cafferata, Florencio Fernández y Piedrabuena.
11 a 13: zona de Ruta Nacional 168, Ruta Provincial 1 y Charrúa hasta el terraplén Este.
11 a 13: avenida Peñaloza, Lavaisse, Huergo y Pasaje Santa Fe.
En Sauce Viejo, el corte está previsto entre las 10 y las 14 en el sector comprendido por Ruta Nacional 11, Entre Ríos, calle 16 y el río Coronda.
La EPE dispone de un canal oficial para consultar actualizaciones y cortes; su información indica que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Recomendación: si tu domicilio está dentro de alguna de estas zonas, cargá previamente el celular y evitá programar trámites que dependan de conexión eléctrica durante el horario informado.
ANSES: quiénes cobran este jueves 27 de agosto
Este jueves continúa el calendario de pagos de ANSES correspondiente a agosto.
Cobran las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo cuyos DNI terminan en 4 y 5. También continúa el pago de la Prestación por Desempleo para documentos terminados en 6 y 7.
Las jubilaciones y pensiones alcanzadas por esta etapa incluyen el aumento por movilidad del 1,89%.
Quienes necesiten verificar su situación pueden hacerlo a través de los canales oficiales de ANSES o desde mi ANSES, donde deben ingresar a Cobros → Consultar fecha y medio de cobro. También está disponible la aplicación mi ANSES y la Atención Virtual.
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Además de los servicios anteriores, la agenda provincial tiene actividad este jueves: el Gobierno de Santa Fe informó que la Antorcha Suramericana llegará a San Jorge, con una actividad prevista de 9 a 13, como parte del recorrido previo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
En materia de seguridad vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial es el organismo encargado de coordinar y monitorear las políticas de seguridad vial en la provincia. Para rutas y accesos, resulta conveniente consultar sus canales oficiales antes de emprender un viaje fuera de la ciudad.
✅ Antes de salir de casa
Para organizar este jueves en Santa Fe, conviene hacer un último repaso:
Clima: llevar abrigo liviano y paraguas por la posibilidad de tormentas y chaparrones.
Tránsito: prever demoras por obras y reducción de calzada.
Colectivos: revisar el recorrido si utilizás las líneas 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15 o 16.
Cortes de luz: verificar si tu domicilio está dentro de las zonas programadas por EPE.
Agua: tener presente que hay trabajos de ASSA que afectan distintas calles, aunque no se informó en el material un corte de suministro asociado.
ANSES: si esperás un pago, revisar el cronograma según terminación de DNI.
PAMI: no hay novedades específicas verificadas para este jueves en el material disponible.
Qué llevar: abrigo liviano, paraguas y celular con batería.
Qué evitar: circular sin margen de tiempo por las zonas intervenidas.
Recomendación del día: si tenés que cruzar la ciudad, revisá el recorrido antes de salir y evitá las calles con obras para reducir demoras.