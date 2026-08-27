El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

En cuanto a los puentes, se mantienen obras sobre la RP 98-s, en el puente sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores, entre Moussy y La Sarita; en la tercera vía Reconquista-Avellaneda; en la RP 4, con ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal; y en la RP 39, sobre el río Salado.