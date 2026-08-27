Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
RN 11: Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
En el marco de las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúa operativo un desvío para quienes circulan hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese sector, la mano que habitualmente conduce hacia Santa Fe funciona con doble sentido de circulación durante aproximadamente 200 metros.
Se recomienda extremar la precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Ruras y caminos
RN A012: trabajos y desvíos
Se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires. Las tareas pueden generar cortes progresivos en distintos sectores a medida que avance la obra.
Los puntos de trabajo están señalizados con cartelería y banderilleros. Se recomienda prever posibles demoras y respetar las indicaciones del personal vial.
Además, continúa el corte total de la A012 en la intersección con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los desvíos habilitados son:
Vecinos del barrio ubicado al norte de la A012: acceso por el camino alternativo paralelo a la A012, únicamente para vehículos livianos.
Vecinos del barrio ubicado al sur de la A012: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado que se dirija al Parque Industrial de Roldán deberá ingresar únicamente por A012 y RN 1V 09.
Se encuentra prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de los vehículos que tengan como destino el Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Obras en rutas provinciales
Continúan trabajos de pavimentación y repavimentación en distintos corredores de la provincia.
Pavimentación:
RP 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
RP 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
RP 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
RP 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
RP 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
RP 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
Repavimentación:
RP 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
RP 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
RP 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
RP 23 y RP 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
RP 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
RP 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
RP 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
RP 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Obras en rotondas y puentes
También continúan trabajos en diferentes rotondas de la provincia, entre ellas:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96 – RP 93, en Miguel Torres.
RP 70 – RP 6 Este, en Esperanza.
RP 70 – RP 6 Oeste, en Esperanza.
Avenida Newbery, entre Rosario y el aeropuerto.
RP 13 – RP 66, en Carlos Pellegrini.
RP 39 / RN 34, en Arrufó.
RP 5 / RP 2, en el departamento La Capital.
En cuanto a los puentes, se mantienen obras sobre la RP 98-s, en el puente sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores, entre Moussy y La Sarita; en la tercera vía Reconquista-Avellaneda; en la RP 4, con ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal; y en la RP 39, sobre el río Salado.
Tránsito alternado
En RP 2, entre las localidades de Santurce y La Cabral, Depto. San Cristóbal, se realiza tránsito alternado por vuelco de camión. Respetar las indicaciones y circular con cautela.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido.
Desde KM 117 a KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
3 de Febrero entre San Jerónimo y 4 de Enero (09:00 hs a 12:30 hs) - pintado de sendas peatonales
Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta - (07:00 a 13:00 hs) - ASSA.
Costanera Este (armado de pórtico Suramericanos) de 8 a 10.30 h.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Av. López y Planes 3846 entre Mariano Comas y Domingo Silva (08:00 a 10:00 hs)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero.
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.
Zona afectada: 3 de Febrero entre San Jerónimo y 4 de Enero
Líneas 1 - 3 - 10 - 11 y 15 (ida): de recorrido por calle San Jerónimo - Gral Lopez - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Afectada: Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta
Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucuman - San José - Mendoza a recorrido habitual.