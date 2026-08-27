Ciudad de Santa Fe

Una carta abierta y el insólito caso de una caries urbana cuyos dueños deben $26 millones de TGI

Es una obra paralizada hace 32 años: está Suipacha y 9 de Julio. Un concejal realizó un acto simbólico donde pegó una carta dirigida a los propietarios, habló del perjuicio a los vecinos colindantes y al Estado: “Hoy decimos basta”, declaró.